Una centenaria empresa mendocina lleva invertido más de 8,6 millones de dólares en proyectos de eficiencia y reutilización del agua

AMUNAS (2) Cervecería y Maltería Quilmes, propietaria de Andes, redujo en un 21% el consumo de agua en sus operaciones en Argentina, en los últimos cinco años.

Hay en estas técnicas de preservación un legado ancestral. “La construcción de Amunas recupera la historia de los aljibes, y sumado a la ciencia contemporánea, resulta una inversión estratégica para la seguridad hídrica, la biodiversidad y la resiliencia del oasis mendocino. Aborda de una manera concreta y simultáneamente las tres crisis actuales: déficit hídrico, degradación ecosistémica y riesgo aluvional”, explicó Ana Carolina Herrero, especialista de resiliencia hídrica y climática de La Ciudad Posible y Fundación Hábitat & Desarrollo.

Cuidado del agua

Cervecería y Maltería Quilmes informó que mejoró un 21% la eficiencia hídrica en sus cervecerías y plantas de Argentina, equivalente a 846 mil piletas olímpicas de agua, en los últimos cinco años, en una tendencia sostenida de reducción en el consumo hídrico.

El agua es el ingrediente principal de la cerveza, representa cerca del 90% de su composición, y es también un recurso esencial para las comunidades. En este contexto, Cervecería y Maltería Quilmes detalló que lleva invertidos más de 8,6 millones de dólares en los últimos cinco años en proyectos de eficiencia y resiliencia hídrica en el país, como parte de su estrategia de gestión responsable del recurso.

“La seguridad hídrica es uno de los desafíos más complejos que enfrentamos como humanidad. Como compañía buscamos soluciones basadas en la ciencia, la tecnología y la naturaleza que nos permitan regenerar el impacto y, al mismo tiempo, contribuir a la disponibilidad y calidad del agua en las comunidades cercanas a nuestras operaciones”, señaló Juan Mitjans, director de Asuntos Corporativos de Cervecería y Maltería Quilmes.

Sobre los procedimientos de cuidado del recurso hídrico que se realizan en las distintas plantas del país, Mitjans explicó que se basan en tres pilares: “reducción del consumo en cervecerías y plantas de gaseosas mediante nuevas tecnologías, reúso interno de efluentes tratados y reutilización comunitaria del agua de efluente tratada para, limpieza de espacios, riego de cultivos restringidos y uso industrial”.

AMUNAS (1) Amunas es una experiencia inédita en Argentina, un proyecto público-privado para la recarga de acuíferos en Mendoza, mediante la construcción de zanjas.

Amunas, experiencia inédita en el piedemonte mendocino

Muy cerca de los barrios del oeste de Godoy Cruz y la ciudad de Mendoza, una zona de cerros conocida como Piedemonte mendocino, la Dirección de Hidráulica Ministerio de Energía y Ambiente provincial ha construido mini diques de contención aluvional que se integrarán a otras estrategias de conservación de agua de lluvias como propone Amunas.

Bajo un modelo de articulación con Cervecería y Maltería Quilmes y distintas ONG´s, se planificó la recarga de acuíferos y restauración de biodiversidad en zonas de montaña. Es la primera implementación de este tipo en la Argentina.

“El desafío es como abordamos la gestión integral del recurso hídrico, la importancia del trabajo articulado del Estado, el sector privado, el ámbito científico y la ciudadanía. Este convenio apunta justamente a eso: a aprovechar intervenciones concretas, como las obras realizadas por la Dirección de Hidráulica en la cuenca 301 del piedemonte de Godoy Cruz. Estos diques de control de torrentes, además de proteger a la población frente a crecidas aluvionales, generan oportunidades para la recarga de acuíferos y el desarrollo de ecosistemas", destacó la ministra de Energía y Ambiente del Gobierno de Mendoza, Jimena Latorre.

El proyecto Amunas, zanjas de infiltración que recupera el ciclo hidrológico, pone en valor una técnica ancestral de “ cosecha de agua”, originaria de Perú que recobra la tradición de los aljibes mendocinos, contempla la ampliación de una zanja de retención de aproximadamente una hectárea,

El objetivo de incrementar la recarga de agua en el acuífero en alrededor de 800.000 litros anuales, fortalecer la biodiversidad local y complementar la retención de la escorrentía.

La propuesta fue seleccionada en el marco de una convocatoria abierta lanzada por la compañía en 2025, orientada a identificar soluciones innovadoras para la gestión del agua en contextos de escasez hídrica. Tras un proceso de evaluación técnica, se eligió el proyecto presentado por el Grupo La Ciudad Posible en alianza con Fundación Hábitat, por su potencial de impacto, escalabilidad y contribución a la regeneración ecosistémica.

La compañía también impulsa en Mendoza distintas iniciativas orientadas a mejorar la disponibilidad y calidad del agua, entre ellas el Fondo de Agua del Río Mendoza, programas de restauración de biodiversidad como Sumá Nativas y alianzas para el monitoreo ambiental y la prevención de incendios forestales, como Satellites on fire y una IA propia para detectar, alertar y monitorear incendios en tiempo real en más de 9,1 millones de hectáreas.

Mendoza: punto estratégico de desarrollo regional

Cervecería y Maltería Quilmes lleva 135 años de historia en el país y 105 en Mendoza. En la provincia cuyana cuenta con una planta que elabora cerveza y gaseosas, la Bodega Dante Robino, y un Centro de Distribución, y emplea a 260 personas. Es parte del entramado productivo de Godoy Cruz abasteciendo a más de 20.000 comercios en la región de Cuyo, y porciones de territorio limítrofe con Neuquén, La Pampa y La Rioja.

La compañía elabora, distribuye y comercializa cervezas, gaseosas, vinos, sidras, espumantes, energizantes, aguas minerales, jugos e isotónicos, en alianza con empresas líderes como PepsiCo, Nestlé, RedBull y Bodegas Cuvillier. De cara a sus consumidores desarrolló Ta Da, la aplicación de envío de bebidas número 1 de Argentina, y de cara a sus clientes, BEES, la plataforma B2B que renueva la experiencia de compra y mejora el negocio de sus puntos de venta en todo el país a través de la inclusión digital.

Cuenta con más de 5.000 empleados directos en toda la Argentina, además de 10 plantas productivas incluyendo cervecerías y plantas de gaseosas, una bodega, dos malterías, una chacra de lúpulo, una fábrica de tapas, nueve oficinas regionales de venta y nueve centros de distribución. Además, trabaja con una red de más de 6.000 proveedores PyME y 135 distribuidores abasteciendo más de 300.000 puntos de venta en todo el país.

Desde 2019 es la primera compañía de consumo masivo en migrar su matriz energética a 100% renovable.