Supervielle celebra la Navidad en Mendoza con ahorros, cuotas y regalos especiales para sus clientes

¿Cómo acceder?

Realizá tus compras navideñas en Palmares del 20 al 24 de diciembre.

Pagá con MODO + VISA desde la App Supervielle.

desde la Aprovechá los descuentos y las 6 cuotas sin interés.

Si superás los $50.000, retirás tu tote bag en el stand.

Además, también van a tener ahorros en Mendoza Shopping con los siguientes beneficios:

Del 20 al 24 de diciembre de 2025

Renta Masiva: 20% ahorro (tope $30.000)

Plan Sueldo: 25% ahorro (tope $35.000)

Identité: 30% ahorro (tope $40.000) + 6 cuotas sin interés Pagando con MODO desde App Supervielle (TD/TC)

Y a estos beneficios en estos shoppings podés sumar los “Beneficios MODO”

MODO Navidad en Shoppings

Del 15 al 24 de diciembre de 2025 hay 10% ahorro (tope $15.000) Pagando con MODO desde App Supervielle (TD/TC) en comercios adheridos

“En Supervielle, buscamos acompañar a nuestros clientes en su vida cotidiana, y como principal banco privado de la provincia queremos estar cerca en los momentos más importantes de los mendocinos: las fiestas son uno de ellos. Brindarles ahorros, cuotas y beneficios es nuestra forma de reafirmar este compromiso en esta fecha”, señaló Fabiola Sosa, Líder Comercial en Mendoza.

También con Supervielle vas a tener beneficios en Tienda Supervielle en Mercado Libre y en Supermercados. Entra en www.supervielle.com.ar y conocé todos los comercios adheridos de todos los shoppings.

Acerca de Banco Supervielle

Con más de 130 años de trayectoria, 130 sucursales y servicios digitales innovadores como Cuenta Remunerada y SuperApp, Supervielle atiende a más de 1.500.000 clientes en todo el país, consolidándose como un referente del sistema financiero argentino.