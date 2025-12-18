Llegó la época más esperada del año y Supervielle, el principal banco privado de Mendoza, invita a sus clientes a vivirla con beneficios y un plus de magia. Estas fiestas, quienes realicen compras con tarjeta VISA Supervielle podrán acceder a ahorros, cuotas sin interés y un regalo especial en Palmares para sumar espíritu navideño a cada compra.
Supervielle celebra la Navidad en Mendoza con ahorros, cuotas y regalos especiales para sus clientes
Del 20 al 24 de diciembre, quienes compren con VISA y MODO desde la App Supervielle accederán a importantes ahorros, 6 cuotas sin interés y obsequios
Del 20 al 24 de diciembre, en Palmares, los clientes podrán disfrutar de los siguientes beneficios pagando con MODO y VISA desde la App Supervielle (tarjeta de débito o crédito):
- Renta Masiva: 20% de ahorro (tope $30.000)
- Plan Sueldo: 25% de ahorro (tope $35.000)
- Identité: 40% de ahorro (tope $45.000)
- Además, 6 cuotas sin interés
Como parte de esta propuesta festiva, quienes realicen compras superiores a $50.000 con VISA Supervielle recibirán también una tote bag navideña en el stand de Supervielle, ideal para llevar regalos y, diseñada especialmente hacer de bolsa de Papá Noel y dejarlas al pie del arbolito. De esta forma, los clientes podrán sumar un toque especial a la previa de Nochebuena.
¿Cómo acceder?
- Realizá tus compras navideñas en Palmares del 20 al 24 de diciembre.
- Pagá con MODO + VISA desde la App Supervielle.
- Aprovechá los descuentos y las 6 cuotas sin interés.
- Si superás los $50.000, retirás tu tote bag en el stand.
Además, también van a tener ahorros en Mendoza Shopping con los siguientes beneficios:
Del 20 al 24 de diciembre de 2025
- Renta Masiva: 20% ahorro (tope $30.000)
- Plan Sueldo: 25% ahorro (tope $35.000)
- Identité: 30% ahorro (tope $40.000) + 6 cuotas sin interés
Pagando con MODO desde App Supervielle (TD/TC)
Y a estos beneficios en estos shoppings podés sumar los “Beneficios MODO”
MODO Navidad en Shoppings
- Del 15 al 24 de diciembre de 2025 hay 10% ahorro (tope $15.000)
Pagando con MODO desde App Supervielle (TD/TC) en comercios adheridos
“En Supervielle, buscamos acompañar a nuestros clientes en su vida cotidiana, y como principal banco privado de la provincia queremos estar cerca en los momentos más importantes de los mendocinos: las fiestas son uno de ellos. Brindarles ahorros, cuotas y beneficios es nuestra forma de reafirmar este compromiso en esta fecha”, señaló Fabiola Sosa, Líder Comercial en Mendoza.
También con Supervielle vas a tener beneficios en Tienda Supervielle en Mercado Libre y en Supermercados. Entra en www.supervielle.com.ar y conocé todos los comercios adheridos de todos los shoppings.
Acerca de Banco Supervielle
Con más de 130 años de trayectoria, 130 sucursales y servicios digitales innovadores como Cuenta Remunerada y SuperApp, Supervielle atiende a más de 1.500.000 clientes en todo el país, consolidándose como un referente del sistema financiero argentino.