Los Reyes Magos llegan a Territorio Yacopini con regalos, test drives de eléctricos y los últimos lanzamientos

Los modelos que se podrán probar en Territorio Yacopini

Entre las novedades de las marcas tradicionales, se destaca la Volkswagen Taos, una SUV mediana que combina diseño moderno, tecnología avanzada y un alto nivel de seguridad, con un interior espacioso y confortable, ideal tanto para la ciudad como para viajes largos.

También estará disponible el nuevo Nissan Kicks, que suma un salto tecnológico con pantallas XL de 24,6 pulgadas, conectividad inalámbrica, motor turbo con 200 Nm de torque, caja automática DCT de seis marchas y cinco estrellas en seguridad, gracias a su completo paquete ADAS con ProPILOT, frenado autónomo y cámara 360°.

La propuesta se completa con el Chevrolet Spark 100% eléctrico, que ofrece una autonomía de 360 kilómetros, acelera de 0 a 100 km/h en 10 segundos y cuenta con garantía de batería de 8 años. Su sistema Dual Smart Charger permite una carga completa en solo siete horas.

BYD: el futuro de la movilidad ya está en Mendoza

En cuanto a los modelos de BYD, el público podrá probar el Dolphin Mini, un hatchback 100% eléctrico ideal para el uso urbano, con hasta 380 kilómetros de autonomía, diseño moderno y costos de mantenimiento mínimos.

También estará disponible el BYD Yuan Pro, un SUV eléctrico que combina mayor espacio interior, confort y tecnología, con la misma autonomía de hasta 380 kilómetros, pensado para quienes buscan una conducción más robusta.

La gama se completa con el BYD Song Pro, un híbrido enchufable (PHEV) que alcanza una autonomía total de hasta 1.030 kilómetros, combinando motor eléctrico y a combustión, ideal para viajes largos sin depender exclusivamente de la red de carga.

