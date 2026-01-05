BYD Yacopini concesionario oficial: el futuro de la movilidad eléctrica ya llegó a Mendoza

Entre los modelos disponibles se destacan tres vehículos que responden a distintos perfiles de usuario, bajo un mismo concepto de movilidad eficiente y ecológica.

El BYD Dolphin Mini es un hatchback 100% eléctrico, ideal para el uso urbano. Con una autonomía de hasta 380 kilómetros, se adapta a los desplazamientos diarios con total libertad, sin emisiones contaminantes y con costos de mantenimiento mínimos. Su diseño moderno, conectividad avanzada y tamaño compacto lo convierten en una opción atractiva para jóvenes y familias urbanas.

El BYD Yuan Pro, en formato SUV, ofrece mayor espacio interior y una conducción más robusta. También alcanza una autonomía de hasta 380 kilómetros, combinando eficiencia, confort y tecnología, con un interior diseñado para brindar una experiencia de manejo segura y sofisticada.

Por su parte, el BYD Song Pro está pensado para quienes buscan mayor potencia y versatilidad. Se trata de un vehículo híbrido enchufable (PHEV) que combina un motor eléctrico con uno a combustión, logrando una autonomía total de hasta 1.030 kilómetros. Esta configuración permite realizar viajes largos sin depender exclusivamente de la red de carga eléctrica, gracias a un sistema inteligente que optimiza el uso de ambas fuentes de energía y reduce las emisiones.

Carga simple y accesible

La carga de los vehículos BYD es simple y flexible. Puede realizarse mediante cargadores domiciliarios de mayor potencia, cargadores portátiles de emergencia que se enchufan a cualquier toma y también en estaciones de servicio o puntos de carga pública, facilitando la adopción de la movilidad eléctrica.

BYD en Mendoza: servicios garantizados

El desembarco de BYD en Argentina tiene a Mendoza como uno de sus puntos estratégicos de referencia. La marca eligió a Territorio Yacopini, el concesionario más grande de Cuyo, para iniciar esta nueva etapa y consolidar su presencia regional.

Actualmente, BYD ya cuenta con una red de postventa y soporte técnico en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Mendoza, con planes de expansión hacia otras provincias en el corto plazo. Este esquema garantiza disponibilidad de repuestos, técnicos especializados y atención personalizada, consolidando un ecosistema de movilidad que va más allá de la compra del vehículo.

Un gigante global que pisa fuerte en Cuyo

Fundada en 1994, BYD pasó de ser fabricante de baterías recargables a convertirse en un líder global en energías limpias. Fue la primera automotriz del mundo en abandonar la producción de vehículos a combustión para enfocarse exclusivamente en modelos eléctricos e híbridos, y desde hace más de una década lidera las ventas de vehículos de nuevas energías en China.

La llegada de BYD Yacopini marca un hito para Mendoza y para la Argentina: por primera vez, los consumidores locales pueden acceder a movilidad eléctrica, sustentable y también de alta gama, con el respaldo de una compañía global reconocida dentro del Fortune Global 500.

Anticipo de lo que se viene

Como parte de su liderazgo global, BYD desarrolla su submarca premium Yangwang, orientada al segmento de alta gama y altas prestaciones, que también podrá conocerse en el concesionario BYD Yacopini, los últimos días del mes de febrero.

Es que, en China, Yangwang debutó con dos modelos que redefinen el concepto de lujo eléctrico: el SUV todoterreno Yangwang U8 y el superdeportivo 100% eléctrico Yangwang U9, ambos con un valor de referencia cercano al millón de RMB y equipados con la revolucionaria Plataforma e4.

Esta tecnología, desarrollada íntegramente por BYD, es la primera plataforma de propulsión independiente de cuatro motores producida en serie en China, capaz de controlar cada rueda de forma autónoma en milisegundos. Gracias a este sistema, los vehículos ofrecen niveles inéditos de seguridad, estabilidad y performance, incluso en condiciones extremas. Próximamente, vas a poder conocerlos en la red de concesionarios más grande de Cuyo, que incluye BYD Territorio, en San Martín Sur 716, Godoy Cruz