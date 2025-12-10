Grupo Lorenzo lanza el Gran negocio de Fin de Año con baja de precios y tasas

Respaldado por su trayectoria y liderazgo regional, Grupo Lorenzo invita a aprovechar la última gran oportunidad del año con beneficios reales y comprobables.

Sobre Grupo Lorenzo

Grupo Lorenzo es el grupo automotor más importante de la región de Cuyo. Opera con 17 sucursales integradas con más de 500 empleados, tres centros logísticos y su propia flota de camiones, lo que garantiza operaciones eficientes en toda la región.

Ofrece vehículos nuevos y usados, motocicletas, servicios posventa y soluciones de movilidad, representando a marcas líderes mundiales. Su cartera incluye concesionarios oficiales de Fiat, Ford, Peugeot, Citroën, BAIC, RAM, JAC, Voge y Autoferia, así como Motoki, especializada en motocicletas multimarca y movilidad eléctrica.