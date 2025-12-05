De la mano de Grupo Lorenzo, BAIC inauguró su concesionario oficial en Mendoza

Gerardo Lorenzo director grupo lorenzo Gerardo Lorenzo, director de Grupo Lorenzo.

El nuevo concesionario, ubicado en San Martín Sur 69, esquina Lavalle, Godoy Cruz, ofrece instalaciones modernas, alta visibilidad y un enfoque en la experiencia del cliente, con servicio posventa especializado y una gama de modelos reconocidos por su tecnología, diseño y terminaciones de lujo. Entre ellos se destacan los SUV BJ30, X35, X55, X55 II y X55 Plus, que hoy se posicionan como un éxito de ventas por su competitiva relación precio–producto. Todos los vehículos de la marca comercializados en el país cuentan además con 7 años o 100.000 kilómetros de garantía, una propuesta diferencial en el mercado automotor argentino.

El concesionario funcionará en la Av. San Martín Sur 69 de Godoy Cruz

La marca china más vendida del país

Consultado sobre la competitividad comercial, Gerardo Lorenzo indicó que los precios comienzan cerca de los USD 25.000, principalmente en vehículos SUV con motorización turbo, alto nivel tecnológico y avanzados sistemas de seguridad. Añadió que el rendimiento de la marca en Cuyo acompaña la tendencia nacional: “BAIC es hoy la marca china más fuerte del país, con un stock sólido y una postventa desarrollada, algo que marca una diferencia notable”, afirmó.

“Para nosotros es un orgullo representar a la marca china más vendida del país, una marca innovadora y con tecnología de vanguardia. Confiamos en que esta apertura será un éxito en la provincia y una opción que los mendocinos elegirán”, sostuvo Juan Manuel Sales, gerente de Ventas de BAIC by Lorenzo. En Mendoza, la marca ofrecerá un amplio portafolio compuesto por los modelos X35, X55 II, X55 Plus, U5, EU5, BJ30 y BJ40, incluyendo opciones a combustión, híbridas y 100% eléctricas

Cabe destacar que esta marca fue una de las primeras que desembarcó de manera firme en Argentina, con un importador bien establecido y con representantes chinos que siguen de cerca la operación, tanto comercial como de postventa. "Hoy el público está muy receptivo. Hay un cambio abismal en calidad, en prestaciones y en la relación precio–producto. Eso genera una gran oportunidad", remarcó, por su parte, el director de Grupo Lorenzo.

El liderazgo del SUV BJ30

De igual modo, Leonardo Bech, Gerente Comercial y Red. BAIC Argentina, advirtió la relevancia de esta apertura y la alianza con Grupo Lorenzo: “Nos da la tranquilidad de que llegaremos a los usuarios mendocinos de la mejor manera”. Bech celebró también el crecimiento sostenido de la compañía en el país y señaló un reciente logro comercial: “En noviembre alcanzamos el puesto número 10 entre todas las marcas del mercado. Competir con automotrices de años de trayectoria nos llena de orgullo y responsabilidad”. Además, recordó el liderazgo del SUV BJ30, actualmente el más vendido de su segmento: “Conquistar Mendoza nos permite seguir creciendo y consolidando un proyecto iniciado en 2018 que año a año supera sus propios resultados”.

Con esta inauguración, BAIC by Lorenzo invita a los mendocinos a conocer una nueva forma de conducir. La concesionaria ya está abierta al público y ofrece la posibilidad de realizar test drives exclusivos. Para más información, los interesados pueden seguir las redes sociales oficiales de BAIC by Lorenzo.

Gerardo Lorenzo, Juan Manuel Sales, Ezequiel Lorenzo, Leonardo Bech 2 Gerardo Lorenzo, Juan Manuel Sales, Ezequiel Lorenzo y Leonardo Bech en la presentación de BAIC By Grupo Lorenzo.

BAIC impulsa el fenómeno de los autos chinos en el país

Entre enero y septiembre, las marcas chinas aumentaron su participación con un crecimiento del 60% en patentamientos, destacándose BAIC por sobre otras.

Según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), el acumulado anual refleja un avance significativo, con un crecimiento del 60,4% en los primeros nueve meses del año, totalizando 500.089 unidades patentadas, frente a las 311.757 del mismo período en 2024. El sector proyecta un cierre de año con más de 600.000 vehículos nuevos registrados.

En este escenario, las marcas de origen chino se posicionan como actores clave, ampliando su oferta tras recientes lanzamientos y relanzamientos en el mercado local. Entre enero y septiembre de 2025 se vendieron 5.694 autos de 13 firmas chinas.

BAIC lidera con un 30% del mercado de autos chinos, equivalente a más de 2.500 unidades vendidas. El protagonismo de BAIC se concentra en el segmento SUV, con modelos como el X55 y la BJ30 4x4, el SUV híbrido más vendido en el país en octubre.

Juan Manuel Sales una marca que te ofrece una alta variedad de productos, vehículos a combustión, vehículos híbridos, vehículos 100% eléctricos, con el respaldo de darte 7 años de garantía a nivel post venta, entonces para nosotros es un orgullo y confiamos en que esto va a ser un éxito.

BAIC, un gigante automotriz con grandes lazos y récords de venta

BAIC Motors es un gigante automotriz que se destaca por la calidad y la tecnología de avanzada de sus modelos. De hecho, es el socio estratégico de Mercedes-Benz y fabrica en China los modelos Clase E de chasis largo, Clase C, el nuevo Clase A y los SUV Mercedes-Benz GLC y GLA.

Además, BAIC es líder mundial en ventas de vehículos totalmente eléctricos. En China, el mercado más grande del mundo de autos eléctricos, BAIC fue líder absoluto de ventas en 2017, con un total de 91.237 vehículos comercializados. También consiguió el récord mundial de ser el primer fabricante del planeta en superar las 10.000 ventas en un mes de un modelo totalmente eléctrico.

Esa enorme capacidad tecnológica y productiva del gigante chino sigue creciendo, ya que a la inversión conjunta de BAIC y Mercedes-Benz de 700 millones de euros para producir autos eléctricos (EV) y baterías realizada en 2017, este año se sumó un nuevo anuncio: ambas compañías decidieron construir una nueva fábrica en Beijing con una inversión de 1.550 millones de euros para fabricar coches eléctricos de la marca EQ de Mercedes-Benz.

Grupo Lorenzo, la nueva casa de BAIC en Mendoza

Grupo Lorenzo, que incluye BAIC by Lorenzo, opera 17 sucursales integradas con más de 500 empleados, tres centros logísticos y su propia flota de camiones, lo que garantiza operaciones eficientes en toda la región. Ofrece vehículos nuevos y usados, motocicletas, servicios posventa y soluciones de movilidad, representando a marcas líderes mundiales. Su cartera incluye concesionarios oficiales de Fiat, Ford, Peugeot, Citroën, BAIC, RAM, Voge y Autoferia, así como Motoki, especializada en motocicletas multimarca y movilidad eléctrica.