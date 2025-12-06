Dam Club Carrizal: un espacio recreativo con naturaleza, seguridad y actividades acuáticas

logo luján

La infraestructura del predio incluye tres piletas de 20, 22 y 24 metros —una de ellas con barra de bebidas—, enfermería, taquillas de ingreso, administración y accesibilidad para personas con discapacidad. La playa del dique, cuidada por guardavidas, es uno de los espacios más concurridos en temporada.

Un parque acuático que es la atracción de la temporada

Una de las características que más atrae a los visitantes es el parque acuático, considerado uno de los primeros de su tipo en Argentina y con más de diez años de funcionamiento. Desde toboganes y juegos de agua hasta sectores específicos para niños, jóvenes y adultos, la propuesta combina diversión y adrenalina con un entorno natural que enmarca toda la experiencia. Además, el predio cuenta con un parque acuático flotante instalado sobre el espejo de agua del dique, una propuesta que en los últimos años se volvió uno de los atractivos más buscados.

A esto se suman actividades náuticas para quienes prefieren el contacto directo con el agua. Kayaks, hidropedales y paseos en lancha con banana forman parte de la oferta tradicional del lugar, junto con paseos en velero y balsa. La bajada para lanchas permite que visitantes que llegan con embarcaciones propias también puedan acceder de manera segura.

dam club uno El parque acuático es uno de los fuertes. Las actividades son variadas y para toda la familia.

“Somos pioneros con un parque acuático totalmente integrado al entorno. Los visitantes pueden disfrutar de toboganes, juegos de agua y actividades para todas las edades”, destaca Riccardi. “Además, ofrecemos experiencias únicas en la zona, como kayaks, hidropedales y paseos en lancha con banana. Todo esto reforzado por un equipo profesional que garantiza seguridad y disfrute”.

Dam Club Carrizal también proyecta ampliar su propuesta recreativa con eventos especiales. Durante la temporada se realizarán pool parties los fines de semana y atardeceres temáticos, conocidos como sunset, que combinan música, gastronomía y actividades al aire libre.

Recreación y el aire libre, las claves del predio

El predio busca posicionarse como un espacio donde la recreación sea accesible, segura y diversa. “Nuestro objetivo es que cada familia encuentre todo lo que necesita para pasar el día sin preocuparse por nada”, explica Riccardi. Esa premisa se refleja en la variedad de instalaciones y servicios, pero también en el personal que trabaja en el predio: guardavidas certificados, personal de seguridad, mantenimiento y equipos operativos que supervisan el funcionamiento diario.

Además de su ubicación privilegiada, rodeada de naturaleza y con una vista panorámica del dique, Dam Club Carrizal apuesta por una propuesta que promueve el turismo local y regional. Tanto residentes mendocinos como turistas que visitan la provincia encuentran en el predio una alternativa para disfrutar de actividades acuáticas y recreativas sin necesidad de desplazarse largas distancias.

Dam Club Carrizal aparece como una opción consolidada que combina naturaleza, infraestructura y entretenimiento. Con un enfoque claro en seguridad y un abanico de actividades para todos los gustos, el predio se mantiene como uno de los puntos más atractivos de la temporada en la zona del Carrizal.

Contacto: +54 9 2616 15-7246