Furor por las tasaciones: se aproximan los últimos días de Leiva Joyas en Mendoza

leiva joyas el Leiva Tour se extendió hasta el próximo lunes 9 de marzo.

El servicio forma parte del recorrido nacional de la firma y responde a una demanda creciente: acceder a una valuación confiable sin necesidad de trasladarse a Buenos Aires. En cada encuentro, los expertos analizan las piezas de manera detallada y ofrecen una cotización transparente, con la opción de concretar la venta en el momento y recibir el pago inmediato mediante el método que resulte más conveniente.

El interés sostenido por este tipo de servicios se refleja en los resultados recientes de la firma: durante 2025, Leiva Joyas registró un récord histórico de tasaciones a nivel nacional, impulsado por el crecimiento de consultas sobre el valor real de piezas heredadas o en desuso. A su vez, el Leiva Tour del año pasado convocó a miles de personas en distintas plazas del país, con paradas destacadas en Córdoba, Mar del Plata, Rosario y Salta, entre otras ciudades, consolidando la propuesta como una de las experiencias más convocantes del sector.

Además de la tasación, quienes asistan podrán explorar alternativas para preservar o reinvertir su capital. Entre ellas, la adquisición de lingotes de oro y plata certificados en distintas presentaciones, elegidos por muchos clientes como resguardo de valor a largo plazo por su estabilidad y aceptación internacional.

Desde la firma destacan que el objetivo del Leiva Tour es acercar un servicio claro y accesible, basado en el asesoramiento personalizado. Cada evaluación busca brindar información precisa para que cada persona pueda decidir con tranquilidad qué hacer con sus piezas.

La atención se brinda de 10 a 20 hs, en el Hotel NH Cordillera (Avenida España 1324).

Tras el éxito de sus ediciones anteriores en la provincia, la nueva visita busca fortalecer el vínculo con el público local y brindar una experiencia segura y confiable para quienes desean tomar decisiones informadas sobre sus pertenencias de valor.

Más información y turnos disponibles en la web oficial o a través del canal de WhatsApp de Leiva Joyas.