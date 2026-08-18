Este invierno, la montaña invita a vivir nuevas experiencias

Durante la jornada en la montaña, también hay lugar para hacer una pausa. Pensados para disfrutar ese momento entre bajada y bajada, los espacios de Corona Cero en Cerro Catedral invitan a bajar el ritmo, conectar con el paisaje y recargar energías. Estos refugios al aire libre cuentan con camastros para descansar frente a la montaña, mesas de customización con merch de Corona, para que cada persona pueda vivir el espíritu de la marca. Allí también habrá un artista personalizando cascos en vivo, transformando cada pieza en un recuerdo único de la experiencia.

En esa misma línea, Corona transforma la telecabina Amancay de Cerro Catedral. Con una ambientación especialmente diseñada por la marca para que el ascenso se transforme en una pausa donde se contempla el paisaje desde las alturas, relajarse y se vive la montaña desde otra perspectiva antes de volver a las pistas. A lo largo de la temporada, quienes visiten los distintos centros de ski también podrán participar de actividades especialmente desarrolladas por Corona. Entre ellas se encuentra la Trinevera, un trineo intervenido por la marca que recorrerá distintos sectores de la montaña llevando Corona Cero bien fría para que esquiadores y snowboarders puedan disfrutarla sin necesidad de alejarse de las pistas.Además, te permite seguir disfrutando de la experiencia y del ritual de una Corona, pero eligiendo una opción sin alcohol, especialmente en un contexto donde rige el deporte en la montaña.

A este plan se suma una agenda de experiencias que incluye los Sunset Hours, una serie de after ski todos los jueves a partir de las 17hs en los distintos cerros para celebrar el cierre de la jornada vistas y experiencias únicas. Estos Sunsets Hours se llevarán a cabo en Momos (Cerro Catedral), Apres (Cerro Catedral), Pantera (Chapelco) y Ufo Point (Las Leñas).

Una nueva forma de descubrir las pistas

De la misma manera que la marca tiene un listado de las 100 mejores playas, esta vez Corona presenta el LISTADO DE LAS MEJORES PISTAS, una propuesta que invita a descubrir cuáles son las más representativas del país. En lugar de evaluar únicamente su dificultad técnica, la marca desarrolló una clasificación que pone en valor todo aquello que puede convertir una bajada en un momento memorable.

Para construir este ranking, Corona analizó pistas de Cerro Catedral, Las Leñas, Chapelco y Cerro Castor, considerando cinco variables que reflejan una experiencia integral: paisaje y vistas (30%), diversión (25%), experiencia completa (20%), potencial para disfrutar el atardecer (15%) y desafío técnico (10%). Así, el entorno natural, las sensaciones y los momentos que ofrece cada recorrido cobran tanto protagonismo como la exigencia deportiva.

El ranking reúne diez pistas destacadas por sus atributos y experiencias únicas.

Panorámica de Nubes , en Cerro Catedral, encabeza la lista por sus vistas privilegiadas al lago Nahuel Huapi

, en Cerro Catedral, encabeza la lista por sus vistas privilegiadas al lago Nahuel Huapi Júpiter , en Las Leñas, donde la sensación de esquiar por encima de las nubes transforma cada descenso.

, en Las Leñas, donde la sensación de esquiar por encima de las nubes transforma cada descenso. Pioneros , en Chapelco, reconocida por su imponente vista frontal al volcán Lanín.

, en Chapelco, reconocida por su imponente vista frontal al volcán Lanín. Del Bosque , en Cerro Catedral, propone un descenso rodeado por el paisaje natural de los bosques patagónicos.

, en Cerro Catedral, propone un descenso rodeado por el paisaje natural de los bosques patagónicos. Caminito del Bosque, en Cerro Castor, atraviesa el entorno boscoso de la montaña y ofrece un recorrido diferente entre árboles y nieve.

en Cerro Castor, atraviesa el entorno boscoso de la montaña y ofrece un recorrido diferente entre árboles y nieve. Apolo , en Las Leñas, forma parte de uno de los descensos más largos del país junto con Neptuno y Venus.

, en Las Leñas, forma parte de uno de los descensos más largos del país junto con Neptuno y Venus. Águila Mora , en Chapelco, se destaca por su recorrido enmarcado por el paisaje cordillerano de San Martín de los Andes.

, en Chapelco, se destaca por su recorrido enmarcado por el paisaje cordillerano de San Martín de los Andes. Panamericana , en Las Leñas, ofrece un recorrido entre los distintos sectores de este reconocido centro de esquí mendocino.

, en Las Leñas, ofrece un recorrido entre los distintos sectores de este reconocido centro de esquí mendocino. Cañadón , en Las Leñas, suma una alternativa para recorrer la montaña y disfrutar de sus paisajes característicos.

, en Las Leñas, suma una alternativa para recorrer la montaña y disfrutar de sus paisajes característicos. Neptuno, en Las Leñas, completa junto a Apolo y Venus uno de los descensos más extensos de Argentina, con 7.050 metros de recorrido continuo.

El listado de las mejores pistas propone una nueva manera de conocer la montaña, poniendo el foco en el paisaje, las sensaciones y todo aquello que hace que una pista se convierta en un recuerdo. Porque una gran bajada no solo se define por su dificultad, sino también por lo que permite descubrir y disfrutar durante el recorrido.

Con esta propuesta, Corona amplía su presencia en los principales destinos de nieve del país y propone vivir la montaña desde una mirada que pone en primer plano la experiencia. Porque para Corona, cada bajada puede ser mucho más que eso: puede ser una vista, una experiencia, una sensación, un momento compartido o una historia para recordar.