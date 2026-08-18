Cuando la optimización del tiempo y la practicidad marcan las decisiones de los consumidores, Mantello vuelve a liderar el mercado del neumático en la provincia con el lanzamiento de Mantello EN CASA, la primera gomería a domicilio de Mendoza.
Mantello presenta la primera gomería a domicilio de Mendoza: innovación y ahorro de tiempo en la puerta de tu casa
El distribuidor oficial en Mendoza de Bridgestone y Firestone lanza "Mantello EN CASA", un servicio móvil pionero que instala, balancea y realiza chequeos de seguridad en solo 30 minutos sin que el cliente tenga que salir de su hogar
El nuevo servicio busca transformar por completo la experiencia de mantenimiento vehicular. A través de una unidad móvil Mercedes-Benz Sprinter completamente equipada como gomería itinerante, un equipo de técnicos especializados se desplaza hacia el domicilio del cliente para realizar el recambio de neumáticos, el balanceo computarizado y una revisión completa de seguridad del vehículo.
Innovación sobre ruedas y tecnología de punta
El principal diferencial de la propuesta radica en la eficiencia y la comodidad:
- Atención ultrarrápida: El tiempo promedio de instalación completa e integral en el sitio es de tan solo 30 minutos.
- Equipamiento integral: La unidad móvil cuenta con una balanceadora de neumáticos de última generación para garantizar un trabajo profesional exactamente igual al de un taller tradicional.
- Diagnóstico de seguridad: Cada intervención incluye la verificación de presión y un chequeo del estado general para garantizar la máxima seguridad en ruta.
- Respaldo oficial: Mantello cuenta con la garantía de ser distribuidor oficial de las marcas Bridgestone y Firestone.
"Con esta propuesta buscamos ponernos en el lugar del cliente bajo el concepto 'Vos primero'. Comprar neumáticos ya no requiere perder horas en un taller; llevamos la máxima seguridad y la mejor tecnología directamente a la puerta de su casa", destacan desde la firma.
Disponibilidad y contacto
Los usuarios interesados en cotizar o agendar el servicio móvil pueden comunicarse directamente a la línea oficial de atención al cliente.
- Atención y turnos por WhatsApp: 261 559 7990
- Servicios disponibles: Venta, colocación a domicilio, balanceo computarizado y chequeo de seguridad.
En pocas palabras
- Mantello EN CASA: lanzaron el primer servicio de gomería a domicilio en Mendoza.
- Servicio móvil: una unidad equipada realiza instalación, balanceo y chequeos en 30 minutos.
- Contacto directo: el servicio se agenda y cotiza vía WhatsApp al 261 559 7990.