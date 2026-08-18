Mantello presenta la primera gomería a domicilio de Mendoza: innovación y ahorro de tiempo en la puerta de tu casa

El nuevo servicio busca transformar por completo la experiencia de mantenimiento vehicular. A través de una unidad móvil Mercedes-Benz Sprinter completamente equipada como gomería itinerante, un equipo de técnicos especializados se desplaza hacia el domicilio del cliente para realizar el recambio de neumáticos, el balanceo computarizado y una revisión completa de seguridad del vehículo.

El tiempo promedio de instalación completa e integral en el sitio es de tan solo 30 minutos.

Innovación sobre ruedas y tecnología de punta

El principal diferencial de la propuesta radica en la eficiencia y la comodidad: