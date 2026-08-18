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Mantello presenta la primera gomería a domicilio de Mendoza: innovación y ahorro de tiempo en la puerta de tu casa

El distribuidor oficial en Mendoza de Bridgestone y Firestone lanza "Mantello EN CASA", un servicio móvil pionero que instala, balancea y realiza chequeos de seguridad en solo 30 minutos sin que el cliente tenga que salir de su hogar

Por UNO
Mantello EN CASA: lanzaron el primer servicio de gomería a domicilio en Mendoza.
  • Mantello EN CASA: lanzaron el primer servicio de gomería a domicilio en Mendoza.

Cuando la optimización del tiempo y la practicidad marcan las decisiones de los consumidores, Mantello vuelve a liderar el mercado del neumático en la provincia con el lanzamiento de Mantello EN CASA, la primera gomería a domicilio de Mendoza.

El nuevo servicio busca transformar por completo la experiencia de mantenimiento vehicular. A través de una unidad móvil Mercedes-Benz Sprinter completamente equipada como gomería itinerante, un equipo de técnicos especializados se desplaza hacia el domicilio del cliente para realizar el recambio de neumáticos, el balanceo computarizado y una revisión completa de seguridad del vehículo.

El tiempo promedio de instalaci&oacute;n completa e integral en el sitio es de tan solo 30 minutos.

El tiempo promedio de instalación completa e integral en el sitio es de tan solo 30 minutos.

Innovación sobre ruedas y tecnología de punta

El principal diferencial de la propuesta radica en la eficiencia y la comodidad:

  • Atención ultrarrápida: El tiempo promedio de instalación completa e integral en el sitio es de tan solo 30 minutos.
  • Equipamiento integral: La unidad móvil cuenta con una balanceadora de neumáticos de última generación para garantizar un trabajo profesional exactamente igual al de un taller tradicional.
  • Diagnóstico de seguridad: Cada intervención incluye la verificación de presión y un chequeo del estado general para garantizar la máxima seguridad en ruta.
  • Respaldo oficial: Mantello cuenta con la garantía de ser distribuidor oficial de las marcas Bridgestone y Firestone.

"Con esta propuesta buscamos ponernos en el lugar del cliente bajo el concepto 'Vos primero'. Comprar neumáticos ya no requiere perder horas en un taller; llevamos la máxima seguridad y la mejor tecnología directamente a la puerta de su casa", destacan desde la firma.

Disponibilidad y contacto

Los usuarios interesados en cotizar o agendar el servicio móvil pueden comunicarse directamente a la línea oficial de atención al cliente.

  • Atención y turnos por WhatsApp: 261 559 7990
  • Servicios disponibles: Venta, colocación a domicilio, balanceo computarizado y chequeo de seguridad.

En pocas palabras

  • Mantello EN CASA: lanzaron el primer servicio de gomería a domicilio en Mendoza.
  • Servicio móvil: una unidad equipada realiza instalación, balanceo y chequeos en 30 minutos.
  • Contacto directo: el servicio se agenda y cotiza vía WhatsApp al 261 559 7990.
Resumen generado por Thinkindot AI

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