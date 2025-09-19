En septiembre, Esplendor by Wyndham Mendoza conmemora su aniversario y lo celebra con un ciclo de degustaciones

En septiembre, Esplendor by Wyndham Mendoza conmemora su 14º aniversario y lo celebra con un ciclo especial de degustaciones, con la colaboración de distintas bodegas y olivícolas compartimos un gran momento degustando la variedad de vinos y aceites que cada bodega nos ofrece.
