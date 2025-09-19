En septiembre, Esplendor by Wyndham Mendoza conmemora su aniversario y lo celebra con un ciclo de degustaciones

Esplendor by Wyndham Mendoza está ubicado dentro del moderno complejo Arena Maipú, en Maipú, Mendoza. Este complejo, reconocido como uno de los principales atractivos turísticos de la región, cuenta con un casino al mejor estilo Las Vegas, gimnasio, spa, discoteca, restaurantes, bares, cine, salas de convenciones y un estadio con capacidad para cuatro mil personas donde se reciben artistas nacionales e internacionales que presentan sus shows más increíbles.

La ubicación estratégica del hotel permite a sus visitantes disfrutar tanto de la oferta de servicios del complejo como de la riqueza enológica y turística de Mendoza.

Esplendor by Wyndham Mendoza tiene como objetivo estrechar vínculos con la comunidad local y fomentar la valorización de la cultura del vino y el aceite de oliva, en un entorno de celebración y encuentro.