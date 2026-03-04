El sol como aliado estratégico de empresas mendocinas

Los números son claros: dependiendo del perfil de consumo, una empresa puede reducir entre 50% y 80% su consumo eléctrico mensual en horario solar. En un contexto de tarifas en aumento y costos operativos crecientes, este porcentaje representa una diferencia real en la rentabilidad.

Tecta Soluciones La energía solar en Mendoza dejó de ser una promesa ecológica para convertirse en una herramienta concreta de ahorro, eficiencia y competitividad empresarial.

Qué pasa con la energía excedente

Cuando el sistema produce más energía de la que se utiliza en ese momento, el excedente se inyecta a la red eléctrica mediante un medidor bidireccional. Esa energía no se pierde: se transforma en crédito energético que compensa consumos posteriores.

Para industrias con operación extendida o procesos continuos, la incorporación de sistemas BESS (Battery Energy Storage System) permite almacenar la energía generada durante el día y utilizarla en horarios nocturnos o en momentos de mayor demanda. Esto optimiza aún más la estructura de costos y brinda previsibilidad energética.

Energía solar en el agro mendocino

En el sector agrícola -clave en la economía provincial- la aplicación es directa. Muchas fincas dependen de bombas de pozo para riego. Integrar energía solar para bombeo permite que, durante las horas de mayor radiación, la bomba funcione con energía propia, reduciendo drásticamente el consumo de red.

En zonas rurales sin acceso eléctrico, además, existen soluciones totalmente autónomas con almacenamiento que garantizan independencia energética.

Un enfoque personalizado para cada cliente

Desde Tecta Soluciones entendemos que no se trata simplemente de instalar paneles solares. Cada comercio, industria o finca tiene una realidad distinta. Por eso trabajamos con un enfoque personalizado: auditamos consumos, analizamos facturación, medimos curvas de demanda y detectamos oportunidades de mejora.

Muchas veces descubrimos que, antes incluso de definir la potencia del sistema solar, es posible optimizar procesos, corregir ineficiencias o reorganizar consumos. La eficiencia energética integral es el verdadero punto de partida.

Soluciones solares para hogares mendocinos

La transición energética también llega al segmento residencial. Los sistemas fotovoltaicos domiciliarios permiten reducir significativamente la factura eléctrica, mientras que los termotanques solares generan agua caliente con ahorro inmediato.

A esto se suman climatizadores solares para piscinas y otras soluciones pensadas para disminuir gastos sin resignar confort.

Mendoza, un territorio privilegiado para la energía solar

Mendoza cuenta con una radiación solar promedio cercana a las 6 horas solares pico por día, una de las mejores del país. Con equipos cuya vida útil supera los 30 años y retornos de inversión que en el sector productivo pueden ubicarse entre los 3 y 5 años, la energía solar se consolida como una decisión estratégica para empresas mendocinas.

El futuro energético no es una idea lejana. Está disponible hoy, sobre nuestros techos y campos.

En Tecta Soluciones creemos que cada proyecto debe diseñarse a medida, porque no vendemos solo sistemas solares: construimos eficiencia energética para que las empresas mendocinas crezcan con previsibilidad y sustentabilidad.