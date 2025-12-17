El equipo Máster de Natación de la Ciudad de Mendoza se consagró Campeón

circuito mendocino master (2) El torneo se disputó a lo largo del año en seis fechas en diferentes clubes de la provincia de Mendoza, en la que el Equipo CMZA obtuvo el puntaje más alto en cinco de ellas.

El broche de oro en la provincia, con más 10 ediciones del " Circuito Mendocino de Natación Máster ", lo puso el Equipo Máster de Natación de la Ciudad que, con apenas tres años desde su creación, alcanzó el primer lugar de la fecha local coronándose campeón y demostrando un insigne talento y esfuerzo a la hora de competir. Este último capítulo del certamen fue llevado a cabo en el Gimnasio Municipal Nº1 de Mendoza, contó con la participación de más de 200 nadadores de 10 equipos. La premiación oficial de AMeNaM se realizó este 13 de diciembre con una gran Cena de Premiación.

circuito mendocino master (3) El torneo se disputó a lo largo del año en seis fechas en diferentes clubes de la provincia de Mendoza, en la que el Equipo CMZA obtuvo el puntaje más alto en cinco de ellas.

El saldo del Torneo de Natación “CMNM2025” dejó al equipo Máster de Natación de la Ciudad de Mendoza como Campeón gracias al conteo de puntos obtenidos en las fechas que se realizaron en las seis sedes mencionadas. En podio fue completado por el Club Mendoza de Regatas, y Sparta Club.

Cómo nació el equipo de Natación Máster de la Ciudad de Mendoza

El grupo nació en el año 2022 de la mano de los profesores Fernando Felipe y Florencia Mazzei, al dúo se le ocurrió crear el equipo de Máster de Natación con la idea de formar un grupo de prácticas entre las personas que habitaban los distintos horarios de la pileta de Gimnasio N°1 y N°3.

Pero a medida que fue pasando el tiempo, Felipe y Mazzei comenzaron a notar mayor interés del público y se dispusieron a reclutar a personas con condiciones para entrenar y con la finalidad de competir. De esta manera, comenzaron a sumarse ex nadadoras y nadadores que encontraron un espacio de práctica, constancia y compromiso.

circuito mendocino master (4) En la actualidad, el equipo Máster de la Ciudad cuenta con más de 140 nadadores que se entrenan en el Gimnasio N°1 y 3 un total de 3 veces por semana.

En la actualidad, el equipo Máster de la Ciudad cuenta con más de 140 nadadores que se entrenan en el Gimnasio N°1 y 3 un total de 3 veces por semana, complementando su formación con gimnasio de pesas. Además participan ininterrumpidamente -desde su creación- del circuito Mendocino de natación Máster y de torneos interprovinciales e internacionales.