Comercios de más de 50 años de vida, reconocidos por la Ciudad de Mendoza

“Este reconocimiento es para quienes, con esfuerzo y perseverancia, han sido parte fundamental del desarrollo económico y social de la Ciudad. Cada uno de estos comercios representa tradición, trabajo y un legado que ha pasado de generación en generación”, expresó el intendente durante la ceremonia.

image Los premios que se entregaron como parte del homenaje a más de 40 comercios de entre 50 y 100 años de historia en la Ciudad

Los comercios y su historia en la Ciudad

La distinción alcanzó a locales de rubros tan diversos como fábricas de pastas, hoteles, medios de comunicación, farmacias, joyerías, librerías, ópticas, panaderías, agencias de lotería y negocios de indumentaria, entre muchos otros.

María Cristina Guarnieri, de Guarnieri, una lencería de más de 100 años, consideró “muy agradable que la municipalidad haya tenido en cuenta lo que hemos hecho en esta trayectoria. Estamos agradecidos de que el intendente reconozca a las pymes, seguimos y vamos por la cuarta generación”.

Una de las centenarias es Industrias Marrello, con 105 años, hoy conducida por Pedro y sus hijos Renzo y Franco.

“Somos la cuarta generación que está al frente de la empresa. Es un orgullo enorme, porque estamos llevando adelante el legado que nos dejó mi bisabuelo, después mi abuelo, mi padre, posteriormente, y que, ahora, llevamos con mi hermano”, reflexionó Renzo.

Por su parte, al frente de Joyería Vendemmia, Adela Perinetti resaltó que "han pasado ya más de 75 años viviendo en esta provincia tan maravillosa. Hemos trabajado siempre junto con toda la familia, logrando las cosas de las que disponemos".