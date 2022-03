Lucas Löwi, el mendocino que llevó al éxito mundial a una famosa bodega española

"Fue un momento muy importante en mi carrera porque la bodega, fundada en 1998, se había hecho famosa muy pronto, cuando los 100 puntos Parker la elevaron a un lugar de privilegio. Acababa de terminar mi MBA en dirección de negocios vitivinícolas y rápidamente me vine a conocer la zona y el viñedo", recuerda Lucas, quien fue destacado como Joven Mendocino Destacado en 2017, por el Consejo Empresario Mendocino (CEM).

Desde su llegada, la bodega española alcanzó un posicionamiento destacado a nivel mundial, tanto en la faz comercial como productiva. Löwi fue el artífice de concebir y desplegar una estrategia empresarial que permitió construir una marca sólida, con vinos que alcanzaron puntajes históricos, y una imagen que cobró fama en el mundo vitinícola.

Cuando se produjo su llegada a España, la revista española de vinos y gastronomía “Sobremesa” describió a Lucas de la siguiente manera: "Joven, elegante y cordial. Es el nuevo director general de la bodega zamorana Numanthia, emblema de la Denominación de Origen Toro. Sangre nueva para viñedos viejos; modales frescos para el antiguo negocio del vino. Un argentino de Mendoza criado en una cultura de elaboración de vinos extremos que aterriza en Toro con un mandato de su jefe, Jean-Guillaume Prats, líder de los vinos y licores de la multinacional del lujo LVMH: conseguir el mejor vino de España.

"Es un hombre -destaca el medio español- con formación en empresa y espíritu corporativo forjado en el gran consumo y en la industria vitivinícola. Desde 2007 forma parte del grupo Moët- Hennessy, al cual ha dedicado la mayor parte de su carrera profesional. Con experiencia en el ámbito de la exportación, el alto ejecutivo de la bodega zamorana reconoce el “interés y admiración que suscitan los vinos españoles en el extranjero”, así como las enormes “posibilidades para una bodega con vinos de alta gama como Numanthia de consolidarse en el mercado asiático, especialmente en un país como Japón”.

LOWI1.jpg

Logros

La influyente publicación norteamericana Wine Spectator publicó a fin del año pasado por primera vez su Best Value con una selección de 10 diferentes vinos del mundo, donde si bien no hay ningún vino de Argentina, figura un vino de España, Termes 2017 de Bodega Numanthia, del Grupo LVMH, cuyo Director General es el mendocino Lucas Lowi.

Además, recientemente, el crítico James Sucling publicó los 100 mejores ‘wines value’ (donde se hace mención al precio más bajo) y en el puesto 10 colocó al mismo vino, pero de la cosecha 2018.

Lucas es licenciado en Administración de Empresas, MBA, egresado con honores de la Universidad Austral. En 2017, fue premiado como Joven Mendocino Destacado en el rubro "logros en el exterior". Actualmente, es Director General de Bodega Numanthia perteneciente al grupo Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) con sede en Toro, España. En 2015, el grupo Moët Hennessy le dio la oportunidad de una movilidad internacional con destino España, con el objetivo de asumir el cargo de Estate Director de Bodega Numanthia.

Se destaca la notable reposición de esta bodega de la mano de este joven mendocino, logrando además, que uno de los 7 vinos de la historia de España logre el puntaje ideal (100 puntos Parker).

Es el responsable por el logro de los objetivos generales de negocio de la bodega, así como por la producción de vinos de la más alta calidad internacional, su estrategia comercial en el mercado local e internacional y de construcción de marca.

También se ha desempeñado como Manager América Latina y África del Grupo Peñaflor (2007); Jefe de Venta de Coca Cola (2004-2007) y Gerente General de VE Argentina / Tele Video Education Inc. (2002-2004).

Vino en las venas

La pasión de Lucas Löwi por el mundo del vino viene determinada por sus raíces familiares en la tierra de Mendoza, Argentina, al pie de Los Andes. Allí pasó su infancia rodeado de viñedos de altura, ligado a un modelo de vinificación en extremas condiciones climáticas con el que ahora encuentra cierto paralelismo a su llegada a Toro.