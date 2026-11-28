Fernando Díaz tiene 54 años y hace 27 que vive en Santiago de Chile. Allí el DJ arrancó de cero y hoy está al frente de uno de los mejores clubes de música electrónica a nivel global. Foto: Gentileza Fernando Díaz

“Empecé en el año 1987 en Mendoza como DJ, estuve en Let's Go, en Target, en Omero, Shi Ryu; fuimos fundadores de las fiestas en Mendoza hace 40 años. Yo ya era residente en el ‘87 de un boliche, teniendo 15 años”, recuerda Díaz sobre aquellos primeros pasos que marcaron a fuego su identidad.

En su familia fue el pionero de las pistas, pero detrás vinieron sus primos y el oficio nocturno se volvió una herencia compartida: “Es algo que lo tenemos muy en la sangre, lo hacemos con mucha pasión”, confiesa en diálogo con este medio.

Cruzar la cordillera para conquistar la música electrónica global

Antes de convertirse en referente trasandino, Fernando Díaz formó parte de la historia nocturna mendocina en proyectos como Factory, junto a Marcelo Ambrosi, y Forum, tejiendo lazos con toda la escena local y nacional.

El punto de inflexión llegó en la década del '90, cuando su madre se enamoró de Chile y se mudó en 1993. Él demoró un poco más el cruce porque en Mendoza mantenía en pie Shi Ryu, aquella recordada discoteca de El Challao.

El club de música electrónica La Feria, que dirige el DJ mendocino en Santiago de Chile, se ubicó en el puesto 34 de los 100 mejores del mundo. Foto: Gentileza Fernando Díaz

Recién en 1999 armó las valijas para acompañar a su familia y desembarcó en Santiago con la incertidumbre de quien vuelve a empezar. “Acá en Santiago empecé de cero con la música electrónica, siempre poniendo música en algunos lugares, rebuscándomela y tratando de ganar mercado", recuerda.

Y asume sobre esa etapa de perseverancia: "No es fácil cuando uno llega a un país nuevo, pero de a poquito empecé a armar fiestas, empecé a poner música en boliches muy lindos en el año 2000”.

Cómo es dirigir uno de los mejores clubes nocturnos del mundo

Para 2004 ya organizaba sus propios eventos y en 2010 apareció la oportunidad que cambiaría su destino: comprar La Feria, un club que llevaba una década de vida pero cuyos dueños atravesaban un momento de desgaste.

El mendocino decidió tomar las riendas en 2011 y encaró una transformación integral que incluyó un estudio acústico ambiental para lograr una insonorización perfecta con los vecinos y un restyling total de la marca relanzado en 2012.

Desde 2019, además, el espacio opera íntegramente con energía renovable, un diferencial que volvió a dejarlo este año como finalista en la categoría World’s Most Sustainable Venue 2026 junto a locales de Alemania, Brasil y España.

El Dj mendocino Fernando Díaz asistió a la ceremonia en España para recibir la distinción de su club de música electrónica. Aquí, junto a Calixto, de Fabrik Madrid. Foto: Gentileza Fernando Díaz

Hoy, la agenda de Díaz se reparte entre el club y las megaproducciones de La Feria On Tour, 5 o 6 festivales anuales para 12.000 personas que lo obligan a ceder el protagonismo de las bandejas.

“No me hago el tiempo de pinchar discos, de ser DJ, pero una vez o 2 veces al año me subo a la cabina y hago un set divertido. Todavía tengo algunos fans”, comenta con humor, aclarando que siempre reserva una fecha especial para tocar en su cumpleaños.

El secreto detrás de la cabina: lucidez, equipo y cero alcohol

Para él, sostenerse en una industria donde el estándar de Ibiza, Brasil o Asia exige excelencia absoluta funciona igual que la alta gastronomía: “Como una estrella Michelin para un restaurante, para llegar al ranking mundial de los mejores 100 clubes de música electrónica tenés que cumplir con un montón de requisitos, no solamente la comida tiene que estar rica”.

Detrás de esa permanencia hay una regla de oro que rompe con todos los clichés del ambiente nocturno.

El Dj está al frente del Club La Feria en Santiago de Chile, reconocido entre los 100 mejores del planeta.

“La clave para sostener una carrera y permanecer en el mercado de la música electrónica es estar lúcido y sobrio. Yo trabajo en la noche, pero no consumo la noche, no vivo de noche. Yo trabajo de día, armamos la noche, capacitamos gente de noche, lo vemos de un tono muy profesional”, afirma.

En su círculo íntimo de trabajo casi nadie bebe alcohol, una filosofía que él considera vital frente a quienes se integran a la escena “en modo joda” y terminan pagando el costo.

Lorena Muñoz es la esposa de Fernando Díaz hace 16 años. Pero también su gran compañera y su sostén. Foto: Gentileza Fernando Díaz

Viajar para innovar y unas vacaciones perfectas en silencio

Esa disciplina diurna se complementa con una curiosidad incansable por las tendencias globales: asegura conocer 90 de los 100 mejores clubes del planeta.

En cada viaje -como su reciente paso por la monumental sala Fabrik de España tras recibir el premio- observa desde sistemas digitales para pedir tragos hasta pulseras inteligentes y vasos luminosos.

Desde 2019 el Club La Feria opera íntegramente con energía renovable, además de contar con tecnología de última generación. Foto: Gentileza Fernando Díaz

“Esta universidad de la noche y de la discoteca tiene mucho liderazgo en tecnología, en innovación y en cosas que son la delantera y de avanzada que después las ves en el mundo normal”, explica.

Cuando toca descansar, en cambio, elige el extremo opuesto: playas silenciosas, lejos de cualquier barra o parlante.

Sus proyectos con la música electrónica en Mendoza

En ese equilibrio también resulta fundamental su vida personal. Casado desde hace 16 años y sin hijos, destaca la sintonía con su esposa como uno de los motores de su recorrido: “La clave del éxito de una persona que trabaja en esto es que mi esposa es mi gran compañera y le encanta la música y las fiestas y la noche igual que a mí, entonces somos muy parecidos en eso. En eso nos potenciamos”.

A pesar de llevar 27 años radicado en Chile, el cordón umbilical con su provincia sigue intacto. Fernando Díaz intenta viajar a Mendoza una vez al mes para reencontrarse con sus primos, a quienes siente como hermanos, y confiesa que la idea de desembarcar profesionalmente en su tierra natal sigue latente.

Fernando Díaz en la cabina de Forum, en sus inicios con la música electrónica en Mendoza, hace ya casi 40 años. Foto: Gentileza Fernando Díaz

“Teníamos un proyecto muy lindo que se estuvo por ejecutar pero al final no salió, pero tenemos ganas de hacer algo porque vemos que la energía que tiene Argentina es una de las mejores del mundo para trabajar la noche. Entonces me gustaría poner una semillita ahí en mi ciudad natal”, concluye.

A casi 4 décadas de aquellas noches de adolescencia frente a las bandejas mendocinas, el recorrido de Fernando Díaz funciona como una prueba de que el brillo de la pista de baile se sostiene, paradójicamente, lejos de los excesos y con la cabeza fría.

Entre el vértigo global de las cabinas de Ibiza o Barcelona, la exigencia técnica de administrar uno de los clubes más respetados del planeta y el deseo intacto de dejar una huella en su tierra, su historia condensa el viaje de un artesano de la noche que supo profesionalizar la pasión sin perder nunca el pulso de sus orígenes.