La provincia comenzó con los preparativos para despedir el año 2026 y darle la bienvenida al 2027 a puro ritmo. En una de las noticias más destacadas de la agenda de espectáculos y eventos electrónicos, se confirmó el retorno del célebre DJ bosnio Solomun, quien se presentará en el histórico Teatro Griego Frank Romero Day la noche del próximo jueves 31 de diciembre para celebrar año nuevo.
Solomun vuelve a Mendoza para recibir el 2027 con un show 360° en el Teatro Griego Frank Romero Day
El aclamado DJ y productor internacional regresa tras casi una década de ausencia. Encabezará una fiesta de Año Nuevo con una puesta en escena inédita
La fecha en Mendoza formará parte de un recorrido de verano que Solomun realizará por Sudamérica. Tras presentarse el 29 de diciembre en Open Park (Punta del Este) y antes de su fecha el 2 de enero en MUTE (Mar del Plata), Mendoza ocupará el lugar central de la travesía para la velada de Fin de Año.
Solomun regresa a la provincia tras casi diez años
La vuelta del artista representa un hito clave para los fanáticos de la música electrónica en la región. La última actuación de Solomun en suelo mendocino fue en enero de 2017. Desde aquel entonces, su carrera ha mantenido un crecimiento sostenido que lo consolidó como una referencia ineludible del house y del techno a nivel mundial.
Fundador del prestigioso sello discográfico Diynamic en 2006 y creador del afamado concepto Solomun +1 en Pacha Ibiza, el DJ destaca por sus sesiones extensas y por la capacidad de conectar con el público.
Uno de los aspectos más llamativos del anuncio de la futura presentación de Solomun en la provincia es la transformación del Teatro Griego Frank Romero Day. Producido de forma conjunta por BAN, Club Koi, ProShow y 1.8, el evento ofrecerá un formato no convencional para el escenario donde habitualmente se celebra la Fiesta Nacional de la Vendimia.
Según detalló la organización, la puesta técnica desplegará un formato 360° pensado para integrarse con la arquitectura del coliseo y el entorno natural del Parque General San Martín. El objetivo es brindar una experiencia sonora e inmersiva que envuelva a los asistentes desde todos los ángulos.
El predio abrirá sus puertas a las 23:55 y contará con:
- Sectores generales y áreas VIP.
- Galerías preferenciales y sectores de fotos.
- Barras de atención e infraestructura de escala global.
- Sets de apertura (warm up) a cargo de DJ invitados.
Las entradas ya se encuentran disponibles de manera digital a través de la plataforma We Are Bombo. El precio para el sector general comienza en $108.500, con opciones de pago en cuotas sin interés según las promociones bancarias vigentes para el evento.
En pocas palabras
- Solomun regresa: el DJ y productor internacional actuará en Mendoza para recibir el 2027.
- Evento 360°: se presentará en el Teatro Griego Frank Romero Day con una puesta en escena inédita.
- Última visita: el artista no se presentaba en la provincia desde enero de 2017.