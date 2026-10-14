Solomun vuelve a Mendoza para recibir el 2027 con un show 360° en el Teatro Griego Frank Romero Day

Fundador del prestigioso sello discográfico Diynamic en 2006 y creador del afamado concepto Solomun +1 en Pacha Ibiza, el DJ destaca por sus sesiones extensas y por la capacidad de conectar con el público.

La última presentación de Solomun en la provincia fue en 2017

Uno de los aspectos más llamativos del anuncio de la futura presentación de Solomun en la provincia es la transformación del Teatro Griego Frank Romero Day. Producido de forma conjunta por BAN, Club Koi, ProShow y 1.8, el evento ofrecerá un formato no convencional para el escenario donde habitualmente se celebra la Fiesta Nacional de la Vendimia.

Según detalló la organización, la puesta técnica desplegará un formato 360° pensado para integrarse con la arquitectura del coliseo y el entorno natural del Parque General San Martín. El objetivo es brindar una experiencia sonora e inmersiva que envuelva a los asistentes desde todos los ángulos.

El predio abrirá sus puertas a las 23:55 y contará con:

Sectores generales y áreas VIP.

Galerías preferenciales y sectores de fotos.

Barras de atención e infraestructura de escala global.

Sets de apertura (warm up) a cargo de DJ invitados.

Las entradas ya se encuentran disponibles de manera digital a través de la plataforma We Are Bombo. El precio para el sector general comienza en $108.500, con opciones de pago en cuotas sin interés según las promociones bancarias vigentes para el evento.