El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas en Mendoza

El pronóstico indica chaparrones en la mañana, lluvias moderadas en la tarde e intensas por la noche. La temperatura oscilará entre los 18 y 26 grados

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó tormentas para este sábado en Mendoza.

Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció la posibilidad de tormentas para este sábado en Mendoza y emitió una alerta amarilla para gran parte del territorio provincial exceptuando alta montaña. El pronóstico indicó precipitaciones que se irían intensificando a lo largo del día.

Durante la mañana se esperan chaparrones intermitentes, que se convertirán en lluvias moderadas para la tarde y se intensificarán llegando la noche, cuando se prevén las precipitaciones más fuertes.

La temperatura variará entre los 18 grados de mínima y los 26 grados de máxima en una jornada que estará marcada por la inestabilidad climática.

Rige una alerta amarilla en Mendoza para este s&aacute;bado.

La alerta amarilla emitida por el SMN para toda Mendoza implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas.

La advertencia llega después de un viernes lluvioso durante gran parte de la tarde. Las precipitaciones, que comenzaron alrededor de las 19, fueron muy abundantes por momentos, además de estar acompañadas por fuertes ráfagas de viento, actividad eléctrica y caída de granizo.

El pronóstico en alta montaña y cómo está el Paso Cristo Redentor

Por el contrario, el Servicio Meteorológico Nacional informó que no se esperan precipitaciones en el Paso Cristo Redentor. La temperatura oscilará entre los 2 grados y los 14 con un cielo parcialmente nublado. El buen tiempo continuaría hasta el viernes, según esperan los especialistas.

Por este motivo, las autoridades informaron que el cruce internacional estará habilitado durante las 24 horas.

Este viernes estuvo abierto durante todo el día luego de estar un día cerrado.

