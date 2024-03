El recuerdo del Taca Chavero sobre el batacazo de Independiente Rivadavia ante River Plate en el Monumental hace 42 años

En la previa del partido de este miércoles a las 21.30, un móvil de Radio Nihuil entrevistó a una de aquellas figuras históricas de La Lepra, nada menos que el Taca Roberto Pascual Chavero, que habló del "aquel" triunfo notable del '82 y de las expectativas para esta jornada de la 9ª fecha de la Copa de la Liga 2024.

indendiente rivadavia-estadio monumental-1982 (1).jpg La formación inicial de Independiente Rivadavia que le ganó a River Plate en el Monumental: Parados: Edgar Fernández, Agustín Lucero, José Baigorria, Hugo Mémoli y Manuel Abt. Agachados: Carlos Ereros, Antonio Mazza, Carlos Quiroga, Dante Pralong, Julio Pedernera y Hugo Olmos.

El recuerdo del Taca sobre el batacazo de Independiente Rivadavia en el Monumental

Entrevistado por el periodista Pablo Gamba, de Radio Nihuil, en la puerta de su negocio de pollería en calle Juan B. Justo de Ciudad, Chavero arrancó: "Realmente fue histórico ese 2 a 1, en una cancha tan difícil como River. Yo soy hincha de River, y era una locura jugar en esa cancha".

"Nosotros con los muchachos nos mirábamos, y era un espectáculo mirar lo que era el estadio. El piso era inmaculado, no había forma de escaparle a la pelota, de que te picara mal; no había excusas como decía el Lalo (Eduardo) Bazán", recordó el Taca respecto al impacto de aquel escenario que albergó cuatro años antes una final de Copa Mundial de la FIFA.

Respecto al encuentro en sí, el histórico jugador rememoró: "El partido fue dificilísimo, porque desde el primer momento River empezó a atacar, tenía urgencia de ganar porque estaba haciendo una campaña mediocre. El técnico era (Alfredo) Di Stefano, y venían haciendo una campaña mala. Como técnico no tuvo una buena performance, y lo estaban apretando mucho".

Luego completó: "Nosotros estábamos tirados atrás, y esperando contragolpe totalmente, y gracias a Dios estaba iluminado Carlitos Ereros, que es torneo jugó hecho un espectáculo. Tal es así, que después del partido hubo charlas con los dirigentes de River para quedarse con Carlitos, aunque después se lo terminó quedando Argentinos Juniors".

"La mayor parte del partido dominó River. Nosotros tuvimos tuvimos dos oportunidades y la certeza de aprovecharlas con Carlitos Ereros y la otra con Miguel Rodríguez" Roberto Taca Chavero "La mayor parte del partido dominó River. Nosotros tuvimos tuvimos dos oportunidades y la certeza de aprovecharlas con Carlitos Ereros y la otra con Miguel Rodríguez" Roberto Taca Chavero

La parte agria del triunfo: la expulsión

En aquel partido que tuvo a ilustres jugadores como Hugo Cirilo Mémoli o el Gato Garín (en el Monumental atajó Manucho Abt), Chavero sufrió una injusta expulsión: “Viste como son los árbitros, son localistas mil por mil, me echó en una jugada de lo más tonta. En el medio de la cancha pateé la pelota bien alta, bien lejos, y la pelota fue a la tribuna justo donde no había nadie. Se le vino (al árbitro) Mostaza (Reinaldo Carlos) Merlo diciendo “¡Está haciendo tiempo, tenés que echarlo, hasta cuándo va a hacer tiempo…!”, y me expulsaron nomás", dijo el mendocino.

independiente rivadavia-roberto-taca-chavero-01.jpg Ex jugador y también técnico, ahora Taca Chavero se dedica a comercio, al frete de una pollería en nuestra capital. Foto: Gentileza Pablo Gamba/Radio Nihuil

La visión para el duelo de este miércoles

Consultado sobre el juego de esta noche, por la 9ª ronda de la Copa de la Liga 2024, el ex volante leproso analizó: "Va a ser un partido complicado porque Independiente está armando un equipo nuevo, hay un técnico debutante… De todas maneras, River no viene bien".

Luego agregó: "Ellos también tienen problemas. El técnico no acierta con las formaciones, mete, saca, etcétera. Tiene un gran problema que no tiene Independiente, y que tiene un gran plantel, con muchos jugadores, y hay que ponerlos".

"Va a ser un partido bien “chivo”. Ojalá entremos con buen pie, tranquilos, poniendo la pelota contra el piso, y jugar", completó esperanzado.

Como confeso hincha de River, a la vieja usanza del Interior, hincha de "acá" de la Lepra, y de "allá" de los de la Banda; se le consultó al Taca sobre su preferencia para este duelo entre el Azul y el Millonario. "Yo soy hincha de la Lepra, quiero que gane, a pesar de todo. También soy fanático de River, pero quiero que gane la Lepra. Ha pasado mucha agua bajo el puente, son muchos años de sacrificio, de gente que ha pasado por el club", aclaró.

Para rematar comentó, respecto al momento que vive Independiente Rivadavia: "Voy a la cancha de Independiente y veo toda una descendencia: nietos, padres, abuelos, que han seguido fieles a la Lepra, a la camiseta, y hoy estamos en Primera. Sería bueno premiarlo con un triunfo, que no es imposible", cerró.