Feng Shui abundancia (4).jpg El poderoso ritual de café y naranja para atraer el éxito, según el Feng Shui.

Feng Shui: el poderoso ritual de café y naranja para atraer el éxito

Dentro de todos los rituales que tiene el Feng Shui, encontramos un especial ritual con café y naranja que será tu aliado para atraer el éxito y prosperidad a cada espacio de tu vida. Además, actuará como un potente limpiador energético eliminando las malas vibras que te rodean.

Para llevar adelante este especial ritual necesitarás: café en polvo, naranja, papel de aluminio y un poco de azúcar.

Procedimiento:

En una mesa extiende una hoja de papel aluminio, espolvorea en el centro de manera uniforme un poco de café en polvo, enciende un fósforo o vela y empieza a quemar de a poco y con cuidado el café. Cuando comience a salir humo coloca cáscaras de naranja sobre el café y también un poco de azúcar.

Después cierra el paquete con cuidado de manera tal que todos los ingredientes queden dentro. Colócalo dentro de un cuenco apto al calor y recorre cada espacio del hogar, agitando y distribuyendo el humo.

Mientras lo haces repite en voz alta: "Elimino cualquier energía que no me pertenece y abro los caminos hacia el éxito que me pertenece". Cuando termines de pasar y esparcir el humo por todas las habitaciones del hogar, lleva el paquete a tu jardín o al exterior para finalizar con el proceso de limpieza energética.

