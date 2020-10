El empresario mendocino acusado de violar a su hija fue imputado

Los informes del Hospital Notti y del Cuerpo Médico Forense fueron contundentes en cuanto a las lesiones que presentó la nena y lo que llevó a Bignert a decidir la imputación. El empresario tiene domicilio en Carrodilla y se comercio está en Godoy Cruz.

Había sido denunciado por una tía de la niña cuya madre también había declarado ante algunos medios de la provincia que hacía mucho que ella sospechaba, pero que las autoridades no la escucharon. "Ahora que las pericias han demostrado que mi hija tiene lesiones genitales, actúan. ¿Por qué no me oyeron antes?", se quejó la mujer, que fue pareja del prófugo durante más de un lustro.

La menor no vive con ninguno de sus padres sino con la tía que hizo la denuncia.