"El Caso Belacür" estrena en El taller

Es una obra que además de las actuaciones cuenta con recursos lumínicos y sonoros que harán disfrutar aún más de la historia y de la puesta planteada por Nacho Sanchez. Cazi-miro Teatro es un elenco conformado hace 3 años por Nacho Sanchez y Federico Bottaro creando y haciendo una obra de teatro infantil y para toda la familia que se llama “Cazimiro y la Historia del Cazador”, con la cual se dedican, hasta la actualidad, a recorrer la provincia llevándola a distintos lugares como escuelas, plazas, barrios, comedores y todo tipo de lugares donde el teatro no llega o no es habitual. Este año con la incorporación de Sol y Guillermo, Nacho decidió comenzar a escribir una nueva obra en donde tomaría el rol de director, Federico en la asistencia y las nuevas y talentosas incorporaciones en la actuación.

En estas fechas que se vienen no solo veremos un gran estreno, si no también 3 debuts en simultaneo, ya que es la primera vez en la dirección de una obra de teatro para Nacho Sanchez y es el debut actoral ante público general para Sol Beneite y Guille Sandoval que prometen una gran carrera en el teatro mendocino, y porque no, nacional.

Sinopsis de la obra

La bella y calmada ciudad de Belacür está siendo azotada. Hay una verdadera amenaza que entra en los hogares robando a gusto y placer, estamos hablando de un auténtico monstruo que se hace llamar… “El Hurtador”.

Pero aún hay esperanzas, dos individuos rechazados por la sociedad se reúnen para arreglar sus diferencias, y así, emprender una alocada búsqueda. ¿Podrán Serena Poema y el detective certificado, Emile Piaget, resolver el caso Belacür?