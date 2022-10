Neurocientífico disertará gratis sobre comunicación de la ciencia en la UNCuyo

La propuesta se realiza en el marco de la Maestría en Lenguaje y Cognición de la UNCuyo y buscará analizar la transcendencia de la comunicación de la ciencia para el público general; compartir sugerencias para optimizar la comunicación de hallazgos científicos en medios gráficos, radiales y televisivos; y promover la idea de que la labor científica no culmina con la publicación de un trabajo en medios especializados de la disciplina en cuestión, sino que requiere de instancias que promuevan la apropiación social de la ciencia.

Conferencia UNCuyo.png La charla será gratuita y con cupos limitados.

"La comunicación científica es fundamental para el avance de la sociedad. Los investigadores incluyen poner a disposición de la sociedad los resultados de las investigaciones para favorecer la democratización del conocimiento y contribuir a deshacer el poder de las fake news y los juicios pseudocientíficos que se multiplican en los medios y las redes sociales. Dada la relevancia de las investigaciones de la región (y, en particular, de la Universidad Nacional de Cuyo y de la Facultad de Educación) resulta imprescindible que los investigadores y estudiantes de posgrado sean capaces de difundir los resultados de sus estudios para hacerlos accesibles a toda la población", señaló García.

Quién es Adolfo García: disertante "Del paper a los medios: ¿cómo comunicar ciencia para el público general?"

Adolfo García se especializa en neurociencias del lenguaje y la comunicación. Es director del Centro de Neurociencias Cognitivas de la Universidad de San Andrés, Director de la Maestría en Lenguaje y Cognición de la Facultad de Educación (UNCuyo), Senior Atlantic Fellow del Global Brain Health Institute (Universidad de California, San Francisco), Investigador Asociado de la Universidad de Santiago de Chile , Investigador del CONICET.

Adolfo Garcia- Neurocientífico.jpg Adolfo García, experto en neurociencias del lenguaje y comunicación. Prensa UNCuyo

Sus más de 200 publicaciones incluyen libros, capítulos de libros y artículos en revistas científicas líderes a nivel mundial. Desarrolla, además, una intensa labor de comunicación científica en medios gráficos, radiales y televisivos del ámbito local e internacional.

Su trabajo ha sido premiado por la Linguistic Association of Canada and the United States, la Asociación Argentina de Ciencias del Comportamiento, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Alzheimer’s Association.