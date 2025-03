YPF decidió incrementar 50% su inversión en la Vaca Muerta mendocina

Una decisión que responde al golpe de timón estratégico de YPF: dejar luego de décadas las áreas maduras que sostuvo y que empezó a traspasar vía Plan Andes. Y enfocarse sólo en los recursos no convencionales.

Su propio CEO, Horacio Marín, confirmó el norte de la compañía. "Queremos que YPF sea 100% no convencional en 2026". Y en ese tren admitió que Mendoza es parte de esa nueva estrategia de inversiones encolumnada detrás de Vaca Muerta.

jimena latorre horacio marin ypf.jpg El CEO de YPF, Horacio Marín, y la ministra de Energía, Jimena Latorre, convinieron el nuevo plan de inversión de la compañía en Vaca Muerta

La nueva inversión, a la espera el OK oficial

Por lo pronto, el proyecto adicional ya se presentó al Gobierno provincial, que lo derivó a Fiscalía de Estado en los últimos días para la evaluación de rigor.

La presentación ingresó el miércoles 19 de marzo. Y desde el organismo de control conducido por Fernando Simón salieron a "bajarle un cambio" a la ansiedad del Ejecutivo por contar más temprano que tarde con el aval de Fiscalía al plan de YPF.

"Es un tema complejo, que seguramente requerirá contar con más información para el análisis", señalaron.

Como en otras promesas de inversión de magnitud, la lupa estaría puesta en las condiciones pretendidas por la petrolera para avanzar con un plan hasta ahora ambicioso, atado al potencial de recursos no convencionales en la zona.

A los primeros 2 pozos sobre la Vaca Muerta mendocina que empezaron a producir a principios de 2024 con un presupuesto de U$S 17 millones, le siguieron otras por alrededor de U$S 30 millones y ahora el nuevo plus. Lo cierto es que el plan de YPF es mucho más ambicioso, porque si se comprueban reservas puede llegar a 200 perforaciones por 1.500 millones.

El "plan 4x4" de YPF

Mientras tanto, desde la petrolera de bandera, sin dar más precisiones sobre las perspectivas ni mucho menos los resultados obtenidos hasta ahora de la lengua mendocina de VM, ponen en contexto las últimas decisiones.

Para YPF, tanto el Plan Andes, el nombre propio al traspaso de los bloques de yacimientos antigüos que ya no eran rentables, como el apretar el acelerador con Vaca Muerta "están en sintonía" con otro plan con nombre propio: el Plan 4x4.

Anunciado por el propio Marín, implica "cuadruplicar el valor de YPF en los próximos 4 años". Y a partir de 4 pilares, entre los cuales Vaca Muerta es el primero y fundamental.

Entre los restantes 3 están, precisamente, la salida de los campos maduros, tal como está concretándose en Mendoza.

El megaproyecto de producción de GNL (Gas Natural Licuado) mayormente pensado para la exportación, es la tercera pata de la mesa. Que se completa con la eficiencia, un vector que atraviesa al resto.

Vaca Muerta: el futuro llegó hace rato

Tanto promete el petróleo no convencional en la región (de la que Mendoza tiene la suerte de "morder" un poco), que torció los planes de YPF dentro de la megaestructura de explotación y transporte que lleva tiempo construyéndose en Neuquén.

De hecho, al gasoducto de 30 pulgadas que conecta la localidad neuquina de Añelo con Allen (Río Negro) se le sumará un segundo caño. Es que, según quienes están en el día a día del gigantesco trazado "ya se sabe que no dará abasto".

Es la primera fase del gigantesco proyecto de GNL de casi U$S 60 mil millones que encaró YPF con la malaya Petronas. Y que en la segunda etapa unirá Allen con Punta Colorada, cerca del balneario Las Grutas, para su salida a la exportación.