YPF anunció que podrá generar 50.000 nuevos puestos de trabajo e inversiones millonarias

Vaca muerta Neuquén.jpg Vaca Muerta sigue siendo estratégica para las inversiones de YPF.

El CEO de YPF especificó los montos de inversión al indicar que “en total este es un proyecto de US$85.000 millones de inversión”. En infraestructura se requieren US$25.000 millones, indicando que “para eso la idea es aplicar al RIGI y empezar a buscar el financiamiento”. Con respecto a pozos, indicó que “hasta el 2031 tenemos que invertir otros US$20.000 millones y desde ese año hasta el 2050 la cifra asciende a US$40.000 millones”.

“Vamos a triplicar la actividad” en YPF

En este aspecto, para tomar dimensión de la magnitud del proyecto, graficó que “antes de que lleguemos nosotros se perforaban 153 pozos, en estos dos últimos años se llegaron a perforar alrededor de 210 pozos y ahora hay que hacer 800 pozos en cuatro años”, remarcando que “hay que duplicar solo la actividad actual de YPF”.

Continuando en esa línea, brindó otro dato del efecto positivo para la producción en Vaca Muerta expresando que “con el proyecto que tenemos de desarrollo de petróleo hay que aumentar más todavía, por lo que vamos a triplicar la actividad”.

En relación a la generación de empleo con la puesta en marcha de la iniciativa, Marín aseguró que “estimamos 50.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos inducidos en estos cuatro años”. Al mismo tiempo, aseguró a nivel tributario que “en un cálculo rápido, de impuestos el proyecto va a pagar US$120.000 millones”.

Con respecto al rol del sector energético en este contexto, sostuvo que "toda la industria de energía vamos a ser un cebador extraordinario para la economía" y adelantó que para el año próximo van a estar aportando cifras similares al campo.

Fuentes: Noticias Argentinas y Radio Rivadavia