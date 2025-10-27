Wall Street mira con optimismo a las acciones argentinas tras el triunfo electoral de Milei

Javier Milei - Festejo - Elecciones Resultados Javier Milei logró un contundente resultado en las elecciones de este domingo y obtuvo una importante representación en el Congreso.

Qué es el mercado “overnight”

No todos los ADRs argentinos operan en este tipo de operatoria, que tiene lugar fuera del horario habitual de las bolsas. El mercado “overnight” funciona cuando los mercados regulares de Estados Unidos están cerrados, concretamente de domingo a jueves, entre las 20 y las 4 de la madrugada (hora del Este de EE.UU.).

Estas operaciones se realizan a través de Blue Ocean ATS, un sistema de negociación alternativo (ATS) que permite operar acciones del mercado estadounidense durante la noche. Su objetivo es ampliar el acceso global a los mercados de capitales del país norteamericano.

El “dólar cripto”, otro termómetro del mercado

En paralelo, con el mercado cambiario formal cerrado, los inversores siguieron de cerca la evolución del “dólar cripto”, considerado un indicador anticipado del dólar blue.

Según datos de la plataforma Ripio, el activo digital USD Coin (USDC) registró una caída superior al 8% en las últimas 24 horas, ubicándose en torno a los $1.452, lo que refleja una mayor expectativa de estabilidad tras el resultado electoral.