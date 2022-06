Vino perfecto: el crítico inglés Tim Atkin le puso 100 puntos a un Malbec de familia Zuccardi

Por primera vez visitó la colonia galesa de Trevelin en la Patagonia.

El reconocido crítico señaló que este es "mi informe más grande y completo sobre la emocionante escena vitivinícola en constante evolución del país. De estos vinos probados, 1.350 obtuvieron más de 90 puntos y están descriptos con una nota de cata completa".

En el resumen hay mapas, consejos de restaurantes, fotografías, y una guía detallada, punto por punto, de las diez cosas que necesita saber sobre el vino argentino en este momento.

Tim Atkin destaca en su Reporte 2022 que el Malbec sigue siendo de excelencia, remarca la creciente calidad y diversidad de los vinos blancos del país, la bienvenida aparición de más y más enólogas de primer nivel, el auge de la viticultura orgánica e, inevitablemente, la larga saga de la economía en apuros de Argentina.

Este informe tiene 281 páginas y es el más extenso que haya escrito hasta el momento.

100 puntos para un Malbec mendocino

Zuccardi Finca Piedra Infinita Gravascal 2019 repite el puntaje perfecto luego de que la cosecha 2018 consiguiera los 100 puntos de Robert Parker Jr. en su informe 2020-2021 sobre Argentina para Wine Advocate.

Gravascal Malbec Zuccardi.jfif Zuccardi Finca Piedra Infinita Gravascal 2019. El vino ganador.

Sebastián Zuccardi, el viticultor que está al frente del equipo de hacedores de este vino dijo a Conexión Agro de Radio Nihuil: "Este reconocimiento es al lugar donde cultivamos. Dice que es un sitio de "clase mundial". Tambien un reconomiento al camino de la familia y el equipo y la historia de un lugar único".

Sebastián Zuccardi.jpg Sebastián Zuccardi, referente de la bodega Familia Zuccardi. Foto: Pablo Pérez Delgado.

El nombre del vino Gravascal es referencia al terruño de grava calcárea de una parcela pequeña dentro de la Finca Piedra Infinita. La bodega está ubicada en la IG (Indicación Geográfic) Paraje Altamira en San Carlos, en el Valle de Uco (Mendoza).

El enólogo del año está en Salta

El reporte de Atkin tambien incluye a las personalidades más destacadas de la industria. Esta vez el elegido es Francisco “Paco” Puga, de Cafayate, quien está cargo enológicamente de la bodega salteña El Porvenir de Cafayate, y de su proyecto familiar.

Nicolás Catena, fue destacado como Leyenda de la enología Argentina. Maricruz Antolin, de Bodegas Krontiras fue la elegida de Atkin como Enóloga joven del año, y a Edgardo "Edy" del Popolo, de Susana Balbo Wines y Per Se, como Viticultor del año.

Estos son los ganadores de cada categoría

Vino tinto del año: Zuccardi Finca Piedra Infinita Gravascal Malbec 2019

Vino blanco del año: Michelini I Mufatto Certezas Semillón 2019

Vino rosado del año: Mendel Rosadía 2021

Vino espumoso del año: Otronia Brut Nature Pinot Noir Rosé 2018

Vino dulce del año: Terrazas de los Andes Petit Manseng 2020

116 VINOS CONSIGUIERON 95 PUNTOS O MAS

Aquí se los presentamos por puntaje y orden alfabético.

100 pts. Zuccardi Finca Piedra Infinita Gravascal Malbec 2019

99 pts. Cheval des Andes 2019

98 pts. Catena Zapata Nicolás Catena Zapata 2019

98 pts. Fincas Patagónicas Tapiz Las Notas de Jean-Claude 2018

98 pts. Michelini I Mufatto Certezas Semillón 2019

98 pts. Per Se La Craie 2020

98 pts. Zuccardi Finca Piedra Infinita Supercal Malbec 2019

97 pts. Altos Las Hormigas Malbec Appellation Paraje Altamira 2020

97 pts. Andeluna de la Parcela Cabernet Franc 2019

97 pts. Catena Zapata Adrianna Vineyard Mundus Bacillus Terrae Malbec 2019

97 pts. Colomé Altura Máxima Malbec 2019

97 pts. Durigutti Victoria Durigutti Corte de Finca 2018

97 pts. Michelini I Mufatto Propósitos Chenin Blanc 2019

97 pts. Riccitelli Wines Old Vines Semillón 2021

97 pts. Terrazas de los Andes Parcel No 1E El Espinillo Malbec 2019

97 pts. Viña Cobos Cobos Malbec 2019

97 pts. Zuccardi Finca Piedra Infinita Malbec 2019

96 pts. Achával Ferrer Finca Altamira Malbec 2019

96 pts. Andeluna Pasionado Cabernet Franc 2019

96 pts. Arca Yaco Amar y Vivir Cabernet Sauvignon 2020

96 pts. Bodegas Alta-Yarí Gran Corte 2020

96 pts. Catena Zapata Adrianna Vineyard White Bones Chardonnay 2020

96 pts. Cielo Arriba 2020

96 pts. Gran Enemigo Single Vineyard El Cepillo 2018

96 pts. El Enemigo Gran Enemigo Single Vineyard Gualtallary 2018

96 pts. Escala Humana Credo Semillón 2019

96 pts. Estancia Uspallata Igneo 2020

96 pts. Francisco Puga y Familia Altiplano 2019

96 pts. Matervini Calcha Malbec 2020

96 pts. Mendel Finca Remota Malbec 2019

96 pts. Mendel Unus 2019

96 pts. Pulenta Estate Gran Cabernet Franc 2019

96 pts. Riccitelli Wines Vino de Finca Malbec 2019

96 pts. Riccitelli Wines Vino de Finca Sauvignon Blanc 2021

96 pts. Riccitelli Wines Viñedos de Montaña Chardonnay 2020

96 pts. SuperUco Gualta 2018

96 pts. Susana Balbo Wines Nosotros Single Vineyard Nómade Malbec 2019

96 pts. Terrazas de los Andes Parcel No 10W Los Cerezos Malbec 2019

96 pts. Terrazas de los Andes Parcel No 12S Licán Malbec 2019

96 pts. Terrazas de los Andes Petit Manseng Late Harvest 2020

96 pts. Zuccardi Aluvional Malbec Paraje Altamira 2019

96 pts. Zuccardi José Zuccardi 2018

95 pts. Achával Ferrer Finca Bella Vista Malbec 2019

95 pts. Alandes Paradoux Blanc de Blancs NV

95 pts. Alta Vista Alto 2018

95 pts. Alta Vista Atemporal Assemblage Blanc 2021

95 pts. Alta Vista Single Vineyard Temis Malbec 2018

95 pts. Altar Uco Edad Media Blanco 2020

95 pts. Altos Las Hormigas Malbec Appellation Gualtallary 2019

95 pts. Arca Yaco Amar y Vivir Malbec 2020

95 pts. Bodega Teho Corte Tomal Vineyard 2020

95 pts. Caro 2019

95 pts. Montchenot 20 Años 2002

95 pts. Bressia Lágrima Canela 2020

95 pts. Bressia Ultima Hoja 2018

95 pts. Casa Petrini Enrico 2017

95 pts. Casarena Lauren Single Vineyard Cabernet Franc 2019

95 pts. Catena Zapata Adrianna Vineyard River Stones Malbec 2019

95 pts. Catena Zapata Adrianna Vineyard White Stones Chardonnay 2020

95 pts. Clos Abanicos Cabernet Franc 2020

95 pts. Colomé 1831 Malbec 2019

95 pts. Colomé Altura Máxima Pinot Noir 2020

95 pts. Costa & Pampa Albariño 2021

95 pts. Cruzat Millésime Pinot Noir/Chardonnay 2017

95 pts. De Angeles Viña 1924 Single Vineyard Gran Corte 2019

95 pts. Domaine Nico La Savante Pinot Noir 2020

95 pts. Domaine Nico Le Paradis Pinot Noir 2020

95 pts. Doña Paula Alluvia Parcel Malbec Bush Vines 2019

95 pts. Durigutti Proyecto Las Compuertas Cabernet Franc 2021

95 pts. Durigutti Proyecto Las Compuertas Malbec 1914 2020

95 pts. Gran Enemigo Blend 2018

95 pts. Gran Enemigo Torrontés 2019

95 pts. El Esteco Old Vines 1945 Torrontés 2021

95 pts. El Esteco Partida Limitada Chardonnay 2021

95 pts. El Porvenir de Cafayate Laborum de Parcela Torrontés Finca El Retiro 2021

95 pts. Estancia Los Cardones Almacen de la Quebrada Cachi 2020

95 pts. Estancia Uspallata Malbec 2020

95 pts. Familia De Bernardi Pinot Noir 2020

95 pts. Finca Suárez Las Piedras Malbec 2021

95 pts. Fincas Patagónicas Tapiz Black Tears 2018

95 pts. Francisco Puga y Familia Honorem 2019

95 pts. Luna Austral Sintonia by Álvaro Espinoza 2018

95 pts. Marchiori & Barraud Corte 2018

95 pts. Matervini Imposibles Malbec 2020

95 pts. Matervini Piedras Viejas Laderas 2020

95 pts. Mendel Finca Remota Malbec 2020

95 pts. Mendel Semillón 2021

95 pts. Michelini I Mufatto & Jaime Alba La Niña Alba Malbec 2020

95 pts. Michelini I Mufatto Convicciones Chardonnay 2019

95 pts. Nieto Senetiner Limited Edition Terroir Series Bonarda 2020

95 pts. Otronia 45 Rugientes Blend de Blancos 2019

95 pts. Otronia 45 Rugientes Merlot 2019

95 pts. Otronia Chardonnay Blocks III & VI 2019

95 pts. Otronia Espumante Brut Nature Pinot Noir Rosé 2018

95 pts. Passionate Wine Montesco Agua de Roca 2021

95 pts. Per Se Iubileus 2020

95 pts. Piedra Negra Gran Lurton Corte Friulano 2021

95 pts. Riglos Gran Cabernet Franc 2020

95 pts. SuperUco Genitori Gualta 2018

95 pts. Susana Balbo Wines Nosotros Corcel Malbec 2020

95 pts. Susana Balbo Wines Nosotros Sofita 2020

95 pts. Susana Balbo Wines Signature Limited Edition Torrontés 2021

95 pts. Susana Balbo Wines Susana Balbo Signature Brioso 2020

95 pts. Terrazas de los Andes Grand Chardonnay 2021

95 pts. Terrazas de los Andes Grand Malbec 2019

95 pts. Trapiche Terroir Series Single Vineyard Malbec Finca Ambrosía 2019

95 pts. Trapiche Terroir Series Single Vineyard Malbec Finca Orellana 2019

95 pts. Trivento Eolo Malbec 2019

95 pts. Viña Cobos Chañares Estate Cabernet Franc 2019

95 pts. Viña Cobos Vinculum Malbec 2019

95 pts. Viña Cobos Zingaretti Estate Malbec 2019

95 pts. Zuccardi Aluvional Los Chacayes Malbec 2019

95 pts. Zuccardi Finca Canal Uco 2019

95 pts. Zuccardi Fósil Chardonnay 2021

95 pts. Zuccardi Polígonos del Valle de Uco San Pablo Cabernet Franc 2021

95 pts. Zuccardi Tito Zuccardi 2020

Quién es Tim Atkin

Tim Atkin es Master of Wine y periodista de vinos inglés con más de 30 años de experiencia. Considerado uno de los críticos de vinos más destacados a nivel internacional, escribe para publicaciones como The World of Fine Wine, Intelligent Life, Gourmet Traveller Wine, Imbibe, Decanter, Wine-Searcher, Fine Drink (China) y Woman and Home, entre otros. Es co - presidente del International Wine Challenge, uno de los más rigurosos concursos de cata a ciegas del mundo.