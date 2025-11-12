Vendamos Mendoza al mundo y traigamos inversiones

El país de Medio Oriente, puntal de inversiones en distintas regiones del mundo, es demandante de alimentos y sus compañías de energía son reconocidas por estar a la vanguardia de la innovación en el complejo energético.

Interesar a los líderes de Emiratos Árabes, y otros potenciales inversores, acerca de los productos mendocinos y los recursos naturales puede generar dividendos para el sector exportador y a todo el campo de la energía y minería local.

Pero no hay que perder de vista que nadie compra espejitos de colores. Mendoza hoy está en la vidriera por sus proyectos de exploración minera en marcha y por el inminente tratamiento legislativo de la DIA para la explotación de PSJ Cobre Mendocino.

Y, lo que no es menos importante, las condiciones de estabilidad y clima de negocios que ofrezca el país, más allá de la vigencia del RIGI, son cruciales para la definición de inversiones y la participación mendocina en los mercados globales.

