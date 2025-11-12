Mendoza ha salido a vender productos y recursos a potenciales inversores. Acompañado por la ministra Jimena Latorre, el gobernador Alfredo Cornejo está con una intensa agenda en Emiratos Árabes. Después de participar en Burdeos de diversos eventos de promoción del vino mendocino, el mandatario mantuvo un encuentro en Abu Dhabi con el CEO de KEZAD, holding que nuclea industrias y complejos portuarios.
Vendamos Mendoza al mundo y traigamos inversiones
La gira de Cornejo en Emiratos busca capital para vinos, energía y minería, pero nada se concreta sin reglas claras y estabilidad más allá del RIGI
Cornejo contó que en la reunión habló de las condiciones que tiene la Provincia como hub de exportación, principalmente en alimentos, vinos, aceites y sobre las posibilidades de desarrollo en energía y minería.
Por otro lado, junto a la ministra Jimena Latorre, mantuvo un encuentro con la empresa estatal de Emiratos Árabes, Masdar, líder global en energías renovables e hidrógeno verde. Allí presentaron proyectos solares y las oportunidades de inversión en el campo de los minerales críticos para la transición energética.
El país de Medio Oriente, puntal de inversiones en distintas regiones del mundo, es demandante de alimentos y sus compañías de energía son reconocidas por estar a la vanguardia de la innovación en el complejo energético.
Interesar a los líderes de Emiratos Árabes, y otros potenciales inversores, acerca de los productos mendocinos y los recursos naturales puede generar dividendos para el sector exportador y a todo el campo de la energía y minería local.
Pero no hay que perder de vista que nadie compra espejitos de colores. Mendoza hoy está en la vidriera por sus proyectos de exploración minera en marcha y por el inminente tratamiento legislativo de la DIA para la explotación de PSJ Cobre Mendocino.
Y, lo que no es menos importante, las condiciones de estabilidad y clima de negocios que ofrezca el país, más allá de la vigencia del RIGI, son cruciales para la definición de inversiones y la participación mendocina en los mercados globales.
