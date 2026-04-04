Uno de los grandes frigoríficos de Mendoza busca abrir mercados para su carne con nuevos socios

Frigorífico Ma del Carmen El frigorífico de Guaymallén, que produce y vende 20 mil medias reses y derivados, busca modernizarse y abrir nuevos mercados para su carne.

En concreto, el frigorífico será asistido en la elaboración de un proyecto de inversión: deberá definir su viabilidad económica y presentarlo de manera atractiva ante potenciales socios inversores.

Socios para vender carne desde Mendoza

Actualmente, María del Carmen produce y vende 20.000 medias reses a 125 abasteros y carnicerías de Mendoza. Por otra parte, comercializa 260.000 toneladas de grasa y más de 125.000 toneladas de harina de carne, además de cuero.

Parte de su producción es "a fasón", o sea para terceros. El resto va a una red de distribución que abastece con su propia flota de camiones desde la planta en Guaymallén.

Según informaron desde la empresa, la meta está puesta en "consolidar la calidad de productos, optimizar el servicio al cliente y asumir nuevos desafíos comerciales, con foco puesto en apertura de mercados y fortalecer su competitividad".

A partir de ese diagnóstico, una vez elaborado el proyecto de inversión de María del Carmen pasará a integrar el Banco de Proyectos de Inversión que adeministra Promendoza, una cartera que reúne iniciativas locales con potencial de crecimiento.

Ese "menú" de proyectos se ofrece a inversores nacionales e internacionales interesados en inversiones productivas en la provincia de Mendoza.