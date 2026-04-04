Sumar socios para una inversión que le permite empezar a exportar carne es el objetivo de un frigorífico de Mendoza. Por eso firmó con Promendoza un convenio de asistencia técnica que le permita captar capitales nacionales e internacionales.
Uno de los grandes frigoríficos de Mendoza busca abrir mercados para su carne con nuevos socios
Frigorífico María del Carmen modernizó su planta en Guaymallén. Promendoza lo asesora para una nueva inversión que le permita vender su carne fuera de Mendoza
Frigorífico María del Carmen, hoy en manos de la 2da generación de la familia que la fundó en 1971, recibirá asesoramiento para formular un proyecto dentro del programa Proinversión.
Desde Guaymallén, la empresa faena y distribuye carne vacuna y derivados como grasa, harina de carne y hueso y cuero. Conducida por los hijos de Luis y Mario Glielmi, sus fundadores, encaró un proceso de modernización de su planta y ahora va por más.
En concreto, el frigorífico será asistido en la elaboración de un proyecto de inversión: deberá definir su viabilidad económica y presentarlo de manera atractiva ante potenciales socios inversores.
Socios para vender carne desde Mendoza
Actualmente, María del Carmen produce y vende 20.000 medias reses a 125 abasteros y carnicerías de Mendoza. Por otra parte, comercializa 260.000 toneladas de grasa y más de 125.000 toneladas de harina de carne, además de cuero.
Parte de su producción es "a fasón", o sea para terceros. El resto va a una red de distribución que abastece con su propia flota de camiones desde la planta en Guaymallén.
Según informaron desde la empresa, la meta está puesta en "consolidar la calidad de productos, optimizar el servicio al cliente y asumir nuevos desafíos comerciales, con foco puesto en apertura de mercados y fortalecer su competitividad".
A partir de ese diagnóstico, una vez elaborado el proyecto de inversión de María del Carmen pasará a integrar el Banco de Proyectos de Inversión que adeministra Promendoza, una cartera que reúne iniciativas locales con potencial de crecimiento.
Ese "menú" de proyectos se ofrece a inversores nacionales e internacionales interesados en inversiones productivas en la provincia de Mendoza.