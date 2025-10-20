Un supermercado paga 20 puntos más de interés por dinero en cuenta que las billeteras virtuales

Pero también están las que utilizan Fondos Comunes de Inversión (FCI), cuyo rendimiento puede variar diariamente.

image

Carrefour, rey de las fintech de cuentas remuneradas

En la categoría de cuentas remuneradas, la propuesta de Carrefour es, por lejos, la más atractiva del mercado. La diferencia con el resto es abismal:

Carrefour Banco: 62,00% Ualá: 40,00% Brubank: 40,00% Naranja X: 39,00% Supervielle: 34,19%

La TNA de 62% que ofrece la entidad del supermercado es más de 20 puntos porcentuales superior a la de sus perseguidores más cercanos, las fintech Ualá y Brubank.

Tasas de interés versus Fondos Comunes de Inversión

La tasa de Carrefour es tan competitiva que incluso se codea con los rendimientos más altos de los Fondos Comunes de Inversión, que históricamente lideran el ranking.

Si bien el podio de FCI lo comparten AstroPay, Cocos y Fiwind con un 65%, la oferta de cuenta remunerada de Carrefour se ubica a solo 3 puntos de distancia, pero con la simplicidad y seguridad que caracteriza a una cuenta bancaria tradicional.

En este segmento, los jugadores más populares quedan aún más rezagados:

Lemon: 53,52%

Personal Pay: 48,80%

Prex: 43,49%

Mercado Pago: 34,50%

La comparación con Mercado Pago, la billetera con más usuarios del país, es contundente: los 62% de Carrefour representan un 80% más de rendimiento que el 34,50% que ofrece la empresa de Marcos Galperin.