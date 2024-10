Un restaurante de Mendoza quedó en el top 10 mundial según usuarios de una conocida plataforma de viajes

Fueron millones de turistas-comensales que opinaron sobre cientos de locales en todo el mundo. En el conteo final de votos, la calidad del servicio y la propuesta enogastronómica del restaurante de Guaymallén lo colocaron en la sexta ubicación de los premios, dentro de la categoría Best of the Best Restaurants - Outdoor de TripAdvisor.

►TE PUEDE INTERESAR: