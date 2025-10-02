Tras un agosto regular, la venta de autos 0km creció 5,3% en septiembre en Mendoza

Eso significa que el mes pasado se vendieron 12.148 vehículos más que los 43.679 de hace un año. Respecto de agosto, el repunte del 1,7% dejó atrás la pronunciada caída de agosto (-13%), cuando se patentaron 54.664 rodados.

En baja. La venta de vehículos cayó. Hay muchos menos patentamientos. Foto: Luis Amieva / Diario UNO. Los patentamientos de autos 0km acumulan 20.512 en lo que va del año en Mendoza, y en el último año superan los 500 mil en el país

Venta de autos 0km en Mendoza

Así, la curva de venta dibuja un mini serrucho, si se tiene en cuenta que el nivel de patentamientos de 0km en julio tuvo su mejor mes en 7 años.

De esta forma, en los nueve meses acumulados del año ya se patentaron 500.089 unidades, lo que representa un 60,4% más que en el mismo período de 2024, en el que se habían registrado 311.757 vehículos.

Los números de los concesionarios de Mendoza muestran que, con los 2.406 vehículos nuevos alcanzados el último mes, en lo que va del 2025 la venta en la provincia ya acumula 20.512 unidades. La cifra mensual deja atrás los 2.285 patentamientos de agosto.

En relación a setiembre 2024, cuando se patentaron 1.741 vehículos, los resultados son 38,2% superiores.

Elecciones y dólar: factores que influyeron en los patentamientos

"Fue un mes de una gran intensidad en el que hemos tenido todo tipo de condimentos: resultados electorales, movimientos económicos, cambiarios, un gran impacto político local y luego un fuerte apoyo internacional”, analizó el presidente de Acara, Sebastián Beato.

En tal sentido, Beato reconoció que “es imposible que la actividad no se vea afectada por estas situaciones. Lo realmente destacable es que seguimos con un piso de 50.000 unidades mensuales, algo que a principio del año veíamos como difícil de alcanzar y sostener”.

A nivel de Mendoza, el dato apunta a unos 2.000 autos 0km puestos en la calle en promedio cada mes.

En este marco, además de resaltar el repunte mensual y el sostenimiento del avance respecto al 2024, Beato se mostró optimista.

“Se percibe ahora un escenario de mayor estabilidad en la macro con lo cual esperamos seguir creciendo en las próximas semanas", anticipó el directivo.

toyota yaris (1).jpg Con su Yaris en autos y la imbatible Hilux entre las camionetas, Toyota se consolida como número 1 del ránking de marcas de 0km más vendidos del país

Ránking de marcas y modelos más vendidos

Entre las marcas, Toyota lideró el noveno mes del año con 8.955 unidades en todo el país. Le siguieron Volkswagen (7.946), Fiat (6.177), Renault (5.296) y Ford (5.288) en el Top 5.

En relación a modelos, el Toyota Yaris fue nuevamente el más vendido del mes con 3.037 unidades, seguido por la Hilux con 2.499. El podio lo completó otra pick-up, la Ford Ranger, de la que salieron a rodar 2.211 unidades que la ayudaron a trepar 2 puestos (estaba en la 5ta posición).

Ránking de patentamientos de modelos en septiembre