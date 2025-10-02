Tras un agosto regular, la venta de autos 0km creció 5,3% en septiembre en Mendoza

A nivel nacional, con 55.827 patentados, la venta volvió a repuntar en septiembre. Fue un aumento de 1,7%, que ayudó a revertir la caída de agosto en patentamientos.
A su vez, comparada con septiembre del 2024, la venta creció 27,8%. Las 55.827 unidades salidas de los concesionarios ayudaron a superar 500.000 unidades vendidas en el año, de acuerdo a la estadística actualizada de Acara.
Eso significa que el mes pasado se vendieron 12.148 vehículos más que los 43.679 de hace un año. Respecto de agosto, el repunte del 1,7% dejó atrás la pronunciada caída de agosto (-13%), cuando se patentaron 54.664 rodados.
Así, la curva de venta dibuja un mini serrucho, si se tiene en cuenta que el nivel de patentamientos de 0km en julio tuvo su mejor mes en 7 años.
De esta forma, en los nueve meses acumulados del año ya se patentaron 500.089 unidades, lo que representa un 60,4% más que en el mismo período de 2024, en el que se habían registrado 311.757 vehículos.
Los números de los concesionarios de Mendoza muestran que, con los 2.406 vehículos nuevos alcanzados el último mes, en lo que va del 2025 la venta en la provincia ya acumula 20.512 unidades. La cifra mensual deja atrás los 2.285 patentamientos de agosto.
En relación a setiembre 2024, cuando se patentaron 1.741 vehículos, los resultados son 38,2% superiores.
"Fue un mes de una gran intensidad en el que hemos tenido todo tipo de condimentos: resultados electorales, movimientos económicos, cambiarios, un gran impacto político local y luego un fuerte apoyo internacional”, analizó el presidente de Acara, Sebastián Beato.
En tal sentido, Beato reconoció que “es imposible que la actividad no se vea afectada por estas situaciones. Lo realmente destacable es que seguimos con un piso de 50.000 unidades mensuales, algo que a principio del año veíamos como difícil de alcanzar y sostener”.
A nivel de Mendoza, el dato apunta a unos 2.000 autos 0km puestos en la calle en promedio cada mes.
En este marco, además de resaltar el repunte mensual y el sostenimiento del avance respecto al 2024, Beato se mostró optimista.
“Se percibe ahora un escenario de mayor estabilidad en la macro con lo cual esperamos seguir creciendo en las próximas semanas", anticipó el directivo.
Entre las marcas, Toyota lideró el noveno mes del año con 8.955 unidades en todo el país. Le siguieron Volkswagen (7.946), Fiat (6.177), Renault (5.296) y Ford (5.288) en el Top 5.
En relación a modelos, el Toyota Yaris fue nuevamente el más vendido del mes con 3.037 unidades, seguido por la Hilux con 2.499. El podio lo completó otra pick-up, la Ford Ranger, de la que salieron a rodar 2.211 unidades que la ayudaron a trepar 2 puestos (estaba en la 5ta posición).
Ránking de patentamientos de modelos en septiembre