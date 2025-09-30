Cómo será la venta de Burger King

El grupo Alsea le ha pedido al banco BBVA que consiga comprador, por lo que la entidad ya se está contactando con fondos de inversión y grupos especializados en comida rápida que quieran hacerse cargo del negocio.

La venta de Burger King implica una inversión millonaria. Actualmente, el grupo Alsea posee más de 100 locales en toda Argentina y es la tercera cadena más importante del país, detrás de McDonald's y Mostaza.

No es casualidad que la empresa dueña de Burger King se quiera ir del país, ya que la gastronomía atraviesa un momento delicado, con una caída en el consumo que ronda el 30%.

burger king Burger King posee más de 100 locales en toda Argentina.

Cuáles son las empresas que podrían comprar Burger King

Según fuentes del sector gastronómico, la cadena Burger King ya fue ofrecida a diferentes compradores, como el fondo Inverlat, que es dueño de Havanna. También hubo conversaciones con Desarrolladora Gastonómica, que posee la cadena Kentucky y otras empresas relacionadas al sector. También el grupo ecuatoriano In Food, figura entre los posibles compradores.

Lo concreto es que, en total, hay 111 locales de Burger King en toda Argentina. Una vez que sea comprada la cadena, habrá que ver qué pasa con cada uno de ellos y, por lo tanto, con los empleados que trabajan en esta famosa cadena de supermercados, que durante años compitió con McDonald's y que hoy se encuentra relegada a un tercer lugar que no le da los dividendos que pretenden sus dueños, no solo en Argentina, sino también en México y Chile.