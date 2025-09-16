Tras el anuncio del Presupuesto 2026 de Milei, suben los bonos y las acciones argentinas en Nueva York

bolsa nueva york h Las acciones y la cotización de bonos argentinos le dan respiro a los inversores en la Bolsa de Nueva York.

El tono conciliador que le gusta al mercado y se ve en las acciones

"Lo ocurrido hoy representa apenas un respiro. El discurso del Gobierno fue algo más alentador, con un tono más razonable y conciliador, lo que siempre gusta al mercado, pero no alcanza para marcar una tendencia clara; por ahora", le dijo a El Cronista el analista Rafael Di Giorno, director de Proficio Investment.

Sobre las oportunidades en renta soberana hard dollar, Di Giorno señaló: "Toda la curva de bonos quedó a niveles muy atractivos, con tasas que rondan el 20% o más. Sin embargo, la falta de confianza es el principal factor que empuja los precios hacia abajo".

Para Di Giorno la recuperación dependerá de señales políticas y económicas: "Si el presidente Javier Milei logra un buen resultado electoral y se ajusta el programa económico, la confianza podría regenerarse y permitir que los bonos vuelvan a subir. Por ahora, la duda persiste y condiciona el mercado", concluyó.

Fuentes: El Cronista y A24