Tras el anuncio del Presupuesto 2026 de Milei, suben los bonos y las acciones argentinas en Nueva York

Tras el discurso conciliador de Javier Milei en la presentación del Presupuesto, hubo una buena reacción del mercado con los bonos y las acciones

Por UNO
Wall Street. Las acciones y los bonos argentinos respiran este martes tras la volatilidad de los últimos días.

Se trata de un respiro a los inversores. De todas formas este repunte no compensa las pérdidas acumuladas en el año. El rendimiento Year to the date (YTD) de la mayoría de los títulos soberanos ostenta caídas de dos dígitos, lo que refleja la persistente volatilidad y el impacto de los factores de riesgo macroeconómico.

Este martes las mejoras en las acciones estaban lideradas por Supervielle (4,3%), TGS (2,2%) y Galicia (1,8%). Entre los bonos, las alzas más importantes eran para los Globales a 2041 y 2046, que trepaban 3,95% y 3,9%, respectivamente.

bolsa nueva york h
Las acciones y la cotización de bonos argentinos le dan respiro a los inversores en la Bolsa de Nueva York.

El tono conciliador que le gusta al mercado y se ve en las acciones

"Lo ocurrido hoy representa apenas un respiro. El discurso del Gobierno fue algo más alentador, con un tono más razonable y conciliador, lo que siempre gusta al mercado, pero no alcanza para marcar una tendencia clara; por ahora", le dijo a El Cronista el analista Rafael Di Giorno, director de Proficio Investment.

Sobre las oportunidades en renta soberana hard dollar, Di Giorno señaló: "Toda la curva de bonos quedó a niveles muy atractivos, con tasas que rondan el 20% o más. Sin embargo, la falta de confianza es el principal factor que empuja los precios hacia abajo".

Para Di Giorno la recuperación dependerá de señales políticas y económicas: "Si el presidente Javier Milei logra un buen resultado electoral y se ajusta el programa económico, la confianza podría regenerarse y permitir que los bonos vuelvan a subir. Por ahora, la duda persiste y condiciona el mercado", concluyó.

Fuentes: El Cronista y A24

