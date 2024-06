Susana Balbo y su hija Ana Lovaglio se embarcan en un nuevo Winemaker's House en el Valle de Uco

Susana Balbo y su hija Ana Lovaglio en SB Unique Stays.jpg Nicolás Rios

►TE PUEDE INTERESAR: Los pormenores de la película que triunfó en Cannes gracias al apoyo económico de Mendoza

Ahora, se está definiendo la inversión y aguardan con expectativa la mejora de la situación económica del país.

Si bien aseguró que hace un gran equipo con sus dos hijos José, enólogo y Ana, administradora de empresas, Susana afirmó que es su hija la que lleva las riendas de SB Unique Stays.

El hotel que cuenta con sólo siete habitaciones, encierra en cada una detalles, lo que Balbo definió como su mantra: la calidad y el servicio. Cada uno de los objetos y los ornamentos fueron importados de Francia o de Estados Unidos, de ahí que SB Unique Stays es uno de los lugares en el mundo recomendado por prestigiosas revistas por ser sofisticado y lleno de sorpresas para el visitante.

Hotel Susana Balbo.jpg Ingreso al hotel SB Unique Stays en Chacras de Coria. Nicolás Rios

Susana Balbo y su hija Ana Lovaglio en SB Unique Stays.jpg Nicolás Rios

El balance a dos años de la apertura del hotel SB Unique Stays

"Todo el proyecto se hizo en pandemia. Nosotros la bodega exporta a 46 mercados, nos la pasamos la mitad del año en un avión promocionando los vinos y viajando a los mercados, eventos y ferias. Y la pandemia nos regaló tiempo en casa y cabeza, y de foco que no hubiésemos tenido de ninguna otra manera. Imaginate, gente inquieta, con tiempo extra nació esto", contó Ana, sentada al lado de su madre y en permanente comunicación visual con ella, con miradas cómplices y risas.

Ambas aseguraron que también se puso mucho en juego el riesgo emprendedor y la forma de tomar decisiones, como las que toma una familia y no un organismo estatal o un administrador.

"Nunca tuvimos la incertidumbre de que la pandemia iba a terminar y hoy me pongo a pensar de esos esquemas mentales, que son tan importantes y que para mi son tan naturales porque me crie con ella y hay una real diferencia entre la corpo tomando decisiones y una familia, donde la agilidad es más dinámica", opinó la sucesora de Susana Balbo, dejando muy en claro que no le gusta ni le interesa la política.

Con esa seguridad, las Balbo supieron que la pandemia de covid-19 iba a terminar y la gente iba a querer volver a disfrutar de los placeres de la vida, de la libertad y del espacio propio.

Por eso, el balance a dos años de su apertura es muy bueno: "El hotel desde que abrió, lo hizo con los objetivos claros. Cuánta ocupación íbamos a tener y hemos crecido año a año. Se hizo un trabajo muy profesional y esa es la parte buena de las segundas generaciones, ya partir con otra plataforma. La apertura la hizo con todo un modo de trabajo que a la bodega le costó 10 años", evaluó Ana.

Bar de Unique Stays SB.jpg Nicolás Rios

Seguidamente su madre sentenció: "Mi primer jefe, cuando yo me hice cargo de una bodega en Cafayate, él sabía mucho de marketing y además era un empresario muy importante. Él me contaba que armar una marca por publicidad por advertaising costaba en ese momento una inversión de 4 millones de dólares. Y hacer una marca consolidada por calidad y por el boca a boca costaba el triple de tiempo, pero era consistente para siempre".

Con esa premisa que siguen Las Balbo lograron enfocarse en un nicho que busca un turismo social, con contenido en cada uno de los rincones del casa y la sorpresa por la calidad.

Tanto es así, que Susana Balbo reveló: "Nosotros tenemos un contrato con nuestros empleados que le hemos hecho firmar para que guarden la confidencialidad. No pueden dar a conocer las personas que vienen acá o están alojadas acá".

Los "good factors" de SB Unique Stays

El hotel que está recomendado en la Guía Michelin, tiene un fin social, humano y busca ser una verdadera experiencia para quien lo vistia. Desde sus piezas de arte, la gastronomía, el lujo y el confort de las habitaciones, pero también una historia familiar.

Restaurant de SB Unique StaysB Unique.jpg El comedor del restaurant del hotel. Se puede apreciar la cocina y contiguo al comedor hay una bodega con los vinos de Susana Balbo y de otras reconocidas bodegas del país. Nicolás Rios

La galeria del hotel de Susana Balbo.jpg El exterior del hptel de Susana Balbo. Una galería con un asador y pileta. Un lugar ideal para disfrutar de una tarde de verano. Nicolás Rios

"Venimos muy bien y en estos dos años. Va dando sus frutos. Hay gente que se ha hospedado de estratos muy privados, de poder adquisitivo muy muy alto que va pasando la información de que en Mendoza el único lugar al que puede venir es acá", recalcó la administradora del hotel, que sigue los pasos de su madre.

"El mensaje que llega es que a cierto nivel de persona es claro. Tenemos siete habitaciones y nada de lo que hay es azaroso. Acá hay muchísimo contenido. El que quiere puede estar metido tres días acá, escuchando historias, hay mucho para contar. Hay una gran diferencia entre lo que busca un potencial huésped que elige una cadena y ésta una audiencia mucho más chica, que quiere algo social y que elige dónde gastar su dinero.", analizó Lovaglio.

Susana Babo y su hija Ana.jpg Dos referentes de la industria del enoturismo resaltan que en Mendoza falta capacitar al recurso humano en los protocolos de servicio, más allá de la materia de turismo. Coincidieron en la necesidad de abonar una cultura del servicio. Nicolás Rios

Lo que le falta a Mendoza para seguir potenciando el enoturismo

Madre e hija coincidieron que a Mendoza le falta seguir capacitando a recursos humanos en turismo, idiomas pero agregaron un concepto muy potente. La hospitalidad.

"En otro día estuve conversando con Patricia Giménez (la nueva gerente de Pro Mendoza ) y me contaba que está armando preparando cursos de capacitación y le comenté que con Alfredo (por el gobernador Cornejo) yo ya había hablado de este tema y le había sugerido que es muy necesario abrir dos escuelas de capacitación una en Ciudad y la otra en el Valle de Uco, que enseñe hotelería y gastronomía, pero cambiando la mentalidad del servicio. La hospitalidad ensalza a la persona y es una red de contactos enorme", subrayó la ex diputada nacional, durante el gobierno de Mauricio Macri.

La dueña de la marca de los vinos Balbo también planteó que quienes se desempeñen en este rubro deben contar con conocimientos de historia de Mendoza y de la vitivinicultura como materia obligatoria. "El servicio va más allá del turismo, tiene que ver con el protocolo y la cultura", resaltó.

"Además nos falta mucha infraestructura en caminos en señaléctica. El aeropuerto hay que agrandarlo, porque hay mucho interés de aerolíneas con vuelos directos pero no tenemos suficiente capacidad en Migraciones, no hay espacio. Se juntan dos vuelos a Chile y no hay capacidad, acotó Ana.

►TE PUEDE INTERESAR: Amalia Koch y Francisco Castro cumplieron su sueño de convertir su casa de campo en un hotel sustentable