Según un informe de la CAME, cayeron las ventas minoristas en abril

Por su parte, en la comparación con abril del 2024 cuyo piso fue bajo a raíz de la recesión, a precios constantes el mes pasado los productos de perfumería lideraron el repunte. Y un poco más atrás, a Alimentos y Bebidas también les fue mejor (6,3%).

El 2025 había empezado nada menos que con un aumento de ventas del 25,5% en enero, entendible en retrospectiva versus el derrumbe que vivió la actividad comercial hace un año por la estampida inflacionaria.

Resumen ejecutivo ventas- CAME abril 2025.pdf

Ventas minoristas: "Hay negocios que no han abierto caja aún"

El rubro Bazar, Decoración, Textiles del Hogar y Muebles fue el que sufrió más la merma de ventas en abril, con -6,1%. Le siguió Indumentaria (-2,6%), y Calzado y Marroquinería (-1,6%).

Por el contrario, el único capítulo que se mantuvo a salvo fue Farmacia, con una imperceptible suba de 0,1%.

El escenario en Mendoza parece ser más extremo, y no tan atribuíble como a principios de año al "efecto Chile" ya que los tours de compras al vecino país ya no son tan negocio. De hecho, un poder adquisitivo que aún no se recupera del movimiento de la macro es el principal factor que esgrimen los comerciantes y sigue vigente en mayo también.

"Hay comercios que en pleno Centro no han abierto caja en lo que va de la semana. Pero no es nuevo: a partir del 15 de febrero hubo un quiebre y desde entonces la caída de las ventas ha sido de entre 30 y 40%", analizó Adrián Alín, titular de la Cámara de Empresas Comerciales, Industria, Turismo y Servicios (Cecitys).

Para Alín, también vicepresidente de Comercio de la FEM "sin misterios ni relato, la gente no tiene plata. Y tampoco las tarjetas de crédito son una opción para apalancar el consumo".

Perspectivas del comercio para 2025-26

"De cara al futuro, los comerciantes mantienen una postura optimista, ya que el 56,7% indicó que esperan una mejora en la economía de su empresa de cara al próximo año", reza el informe de CAME.

En tal sentido, a nivel de encuesta, Textil e indumentaria fue el rubro con mayor expectativa con un 63,2%. El segundo más optimista es Farmacia, donde un 58,2% espera mejoras dentro de un año. Ambos casos son los que "salvaron la ropa" justamente durante el primer cuatrimestre.

"Siempre está la expectativa de que la situación mejore. La pregunta es: ¿La gente sacará plata del colchón para poder sobrevivir?", analizó Alín, para quien "al Gobierno no le interesan las pymes".