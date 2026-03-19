Hace dos años el gobierno de Javier Milei llevó a cabo la desregulación del Banco Central de la República Argentina (BCRA) a las tasas mínimas de interés y, por ende, la de los ahorros en plazo fijo. De esa manera, los bancos llevan adelante una competencia para captar y retener a los clientes con atractivas tasas de interés.
Se mueven las tasas del plazo fijo: cuánto pagan hoy 19 de marzo los principales bancos de Argentina
Las tasas de interés atraviesan una etapa de movimientos y los bancos tomaron una decisión clave sobre el ahorro en plazo fijo. Qué entidad paga más este jueves
En las últimas semanas, las tasas de interés de los plazos fijos en Argentina han mostrado una leve tendencia a la baja, estabilizándose recientemente en un rango de entre el 21% y el 26% nominal anual según el banco.
El plazo fijo es una de las inversiones más populares que existen debido al bajo o nulo riesgo que presentan. Sin embargo, la caída en la tasa de interés hace que los ahorristas que suelen apostar por esta herramienta, duden sobre su conveniencia en el último tiempo.
Estos son los bancos que más intereses pagan en el plazo fijo este jueves 19 de marzo
El Banco Central de la República Argentina da a conocer en su web una tabla comparativa con los porcentajes de las tasas de interés que ofrece cada uno de los bancos para los depósitos a plazo fijo por 30 días (Tasa Efectiva Mensual) para que los usuarios evalúen cuál es la mejor alternativa disponible.
A continuación listamos los diez bancos con mayor volumen de depósitos y ordenados, de arriba hacia abajo, los que más intereses pagan a los que menos pagan:
- Banco Macro: 26%
- Banco Hipotecario: 25%
- Provincia de Buenos Aires: 25%
- ICBC Argentina: 24,80%
- Banco Nación: 24%
- Santander Argentina: 23%
- BBVA Argentina: 23%
- Galicia: 22%
- Banco Credicoop: 22%
- Banco Ciudad: 21%
Si ya sos cliente o clienta del banco que te ofrece la mejor propuesta, podés constituir tu plazo fijo directamente del homebanking. Si no sos cliente, ingresá al enlace del banco elegido debajo para solicitar tu plazo fijo en su sitio web. Sin costo para las personas usuarias, sin papeleo ni otros trámites.