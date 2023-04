Radicales mendocinos salieron con los tapones de punta a criticar a la Nación por la estampida del dólar

También aseguró que se va a "usar a la Justicia Penal económica como vehículo de investigación y esclarecimiento de algunos comportamientos y a la UIF (Unidad de Información Financiera) y a la CNV (Comisión Nacional de Valores) para el análisis de operaciones vinculadas al lavado de dinero".

Qué dijeron Pamela Verasay y Luis Peti de la estampida del dólar blue

Pamela Verasay.JPG Pamela Verasay, diputada nacional radical de Juntos por el Cambio.

La diputada nacional Pamela Verasay cuestionó directamente a Sergio Massa. La legisladora radical dijo que el ministro "atribuye la devaluación del peso (y el aumento del dólar) a una situación atípica de rumores, versiones y falsos informes. Los datos concretos demuestran que el ministro, Alberto Fernández y Cristina Kirchner no asumen la realidad".

También señaló la dirigente opositora: "Si existiera un plan serio, ningún rumor podría afectar los fundamentos macroeconómicos que un país debe tener para desarrollarse. Lo cierto es que el kirchnerismo nunca tuvo un plan. El kirchnerismo está aguantando para no llegar a un hiperinflación, pateando todo para adelante y que explote la bomba al que viene. No hacen un plan de estabilización para no bajar la recaudación y así la gente termina pagando la inflación”

Finalmente aprovechó para hacer campaña con miras a las elecciones 2023: “Somos la mejor oferta electoral. Hemos armado una propuesta representativa, renovada y disruptiva. Las otros frentes son un reciclado de viejas figuras”.

Verasay publicó además en sus redes sociales un gráfico con datos sobre lo que considera los puntos negativos de la gestión de Massa. Con una imagen de fondo del funcionario nacional, hace referencia a la inflación de los últimos 12 meses y a los índices de pobreza entre otros aspectos.

Luis Petri, ex legislador nacional y actual precandidato a gobernador por Cambia Mendoza recordó que "con Juntos por el Cambio el dólar previo a las PASO del 2019 estaba a $46, después de esa elección trepó a $60, hoy alcanzó los $500 y sin techo, con una inflación del 104% anual".

También expresó el dirigente radical -que en las PASO del 11 de junio competirá junto a Patricia Giménez contra la fórmula Alredo Cornejo-Hebe Casado-: "Hoy no hay paros, ollas populares, ni se habla de hambrunas o lloran en televisión. Son desvergonzados e impresentables".

De este modo Petri aludió con cierta ironía a las dificultades que el peronismo le impuso a Juntos por el Cambio cuando gobernaba Mauricio Macri. Además apeló a una imagen de Alberto Fernández del inicio de su gestión hablando de un dólar a $60 como "razonable".

