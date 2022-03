Productores advirtieron un fuerte impacto en el sector vitivinícola por la suba de fertilizantes y combustible

Pero también hay que tener en cuenta que los fertilizantes han sufrido aumentos que van desde el 76% al 163%, y además están en falta, ya que su principal productor es Rusia.

Otro valor que se disparó fue el del gas, con un aumento récord del 23% en un día. Esto, según advirtieron desde Acovi, va a incidir también en el precio del vidrio. Todas estas variables hacen que se espera un panorama bastante desalentador en los próximos meses.

Cómo y por qué impactará la suba de los combustibles en el sector vitivinícola

El subgerente de la entidad, Nicolás Vicchi, advirtió que “En medio de un contexto internacional complejo debido al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, se produce un aumento del combustible que nos preocupa mucho, ya que impacta de forma directa e inmediata en un componente de relevancia para el costo de cosecha como es el acarreo de uva, además del efecto en cadena de los aumentos en el resto de los costos de producción"

Con el conflicto se observa un incremento de los precios internacionales del gas que influye en la tarifas. Esto repercute inmediatamente en la producción local de vidrio, que ya presentaba problemas de abastecimiento. Los incrementos inesperados de los precios internacionales del petróleo y gas van a afectar a la Argentina en general y a Mendoza en particular a través de las tarifas de energía, gas y fletes. Según advirtieron desde Acovi, durante los períodos de alta demanda se esperan cortes del suministro del gas y la energía, dado que no podrán trasladar a tarifa esos incrementos. Por otra parte, la demanda de energía y gas no logró ser completamente satisfecha en los últimos años, donde el panorama internacional no era tan complejo. Por otra parte y debido al acuerdo con el FMI, no habrá subsidios y el impacto será total.

Escasez e incremento de precios de los principales fertilizantes

Este es otro de los más grandes inconvenientes que percibe el sector: faltan fertilizantes, ya que es Rusia su principal proveedor a nivel mundial. Los pocos que se consiguen, lo hacen a precios exorbitantes. Así, el informe del observatorio de Acovi menciona que la urea granulada, el fertilizante principal que se utiliza en la industria, costaba 410 US$/kg en el 2021, mientras a principios del 2022 su precio era de 1080 US$/kg. Es decir que la suba fue del 163,41% en un año.

En tanto el fosfato diamónico aumentó en 76,96%, pasando de 515 a 900 US$/kg, y el monoamónico aumentó en 76,7% quedando ambos en valores similares.

El nitrato de amonio, tuvo un cambio porcentual de 87,76%, referido a un incremento de 490 a 920 US$kg. En un contexto de conflicto bélico como el actual, los precios tuvieron un ajuste del 20,29%.

Aumentos en logística

Otros aumentos que ya están generando problemas en el sector, son los que tienen que ver con el traslado en barco de los productos. Esto porque las principales navieras aumentaron en 4 puntos el seguro por pérdida de buque. Esto también va a repercutir en el costo final de las exportaciones.