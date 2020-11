nucleos 5.jpg

"En el retén de San Luis, en Desaguadero, nos pararon y nos tuvieron 4 horas hasta poder salir. Después se les pinchó una rueda a la policía y tuvo que venir otro móvil, que no tenía combustible y tuvimos que esperarlo hasta que cargara. En definitiva, estuvimos 6 horas para hacer algo que solo demora 2", cuenta en el video.

"Ahora estoy parado en Río IV, porque las abejas se me están muriendo. Hemos tenido que abrir los núcleos, porque la mayoría están asfixiados. La mayoría de los núcleos están muertos y los que sobreviven han sufrido muchísimo", dice, y cuenta que "los apicultores hacemos estos traslados de noche para que no ocurra esto. Nosotros llegamos a la noche a Desaguadero y no nos dejaron avanzar, a pesar que teníamos todos los permisos. Hemos perdido toda la carga. No se quién se hará cargo de esto. El gobierno de San Luis tiene que ver esto. Es mucha plata. Acá hay $500.000 que se me han ido de las manos", relata totalmente desconsolado.

Pérdida de núcleos de abejas

Los apicultores mendocinos ya habían tenido serios inconvenientes para realizar su trabajo debido a los protocolos de pandemia pero, con el paso de los meses, se creía que esto ya estaba aceitado y que no sufrirían demoras en los controles con su carga vida. Sin embargo, lo vivido por este productor mendocino este jueves último parece demostrar que nada está asegurado.

Paulina Manzano, del departamento Apícola de la Dirección Provincial de Ganadería de Mendoza, le confirmó a este medio que el productor había completado todos los trámites y permisos un mes y medio antes del viaje. "Es un productor muy prolijo, tenía todos los trámites y papeles en regla, tanto del vehículo como de la carga", dijo.

Además la bromatóloga indicó que "la Ley de Tránsito Nacional prohíbe detener a un productor que lleve material vivo por más de 30 minutos en la ruta" y sostuvo que lo ocurrido "no tiene justificativo" y anunció que "llegaré hasta donde deba llegar para que esto no vuelva a ocurrir nunca más".

Manzano calificó de "desastre" lo sufrido por el productor y acotó que "los productores son gente de trabajo, esto no tiene ningún justificativo. A esta altura de la pandemia no puede ser que aún sucedan estas cosas".

Entre tanto, este viernes el productor apícola Guillermo García estaba en un campo de Santa Fe, intentando salvar a las abejas que lograron sobrevivir.