¿Por qué no me devuelven el IVA?: cómo vincular tu CBU con AFIP

La Administración Nacional de Ingresos Públicos (AFIP) lanzó el programa "compre sin IVA" para la devolución del 21% de las compras con tarjeta de débito. Más allá de que se anunció que no todas las personas se verán beneficiadas con este programa, hay muchos que sí son beneficiarios, pero todavía se preguntan ¿por qué no me devuelven el IVA?.