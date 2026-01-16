Por el calor, el consumo de energía en Mendoza alcanzó el pico de casi 1000 megavatios en lo que va del año

Los intensos días de calor veraniego se hacen sentir en Mendoza con un pico de consumo de energía que se registró el miércoles 14 según el registro del Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE).
Ese día, la demanda alcanzó los 990 megavatios cerca del mediodía, la mayor en lo que va de la semana y del año. Venía en ascenso y luego empezó a caer, aunque por encima de la curva que dibujó la demanda de energía del jueves.
De hecho, el máximo del penúltimo día hábil de la semana llegó a 874 MW a las 13,20. Y se mantuvo casi al mismo nivel, con pequeños altibajos, para empezar a aflojar después de las 20, luego de una primera semana de enero que empezó con algo más de 800 megavatios, para luego caer a cerca de 700.
Sin embargo, y aun con máximas que tocaron los 35° en lo que va de enero, la demanda no rompió el récord histórico. Una marca de consumo que, hasta ahora, fue de 1231 MW y se registró el 13 de enero de 2022.
Recomendaciones frente al calor y el consumo de energía en Mendoza
"Este verano la generación y las redes continúan acompañando la demanda de los mendocinos. Pese al aumento estacional de consumo el servicio se ha mantenido estable y confiable", señalaron desde el EPRE.
Pese a que por momentos la inestabilidad se traduce en algunos chaparrones que nos dan respiro, el calor propio de la época no desaparece.
Por eso, desde el ente regulador del servicio de energía en Mendoza insistieron en algunos consejos tendientes a un "consumo eficiente y racional" en la provincia. Esto, con el foco puesto en el uso de aires acondicionados en distintos ambientes del hogar y el trabajo "que no implican resignar confort".
Algunas recomendaciones claves:
Aire Acondicionado
- Configurar la temperatura entre 24 y 26 grados, ideal para cualquier ambiente. Cada grado por debajo de este rango aumenta el consumo entre un 5 % y un 8 %.
- Apagar el equipo una vez que el ambiente esté refrigerado.
- Evitar usar varios aires acondicionados simultáneamente en el hogar.
- Mantener los filtros limpios para garantizar su eficiencia.