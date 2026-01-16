Por el calor, el consumo de energía en Mendoza alcanzó el pico de casi 1000 megavatios en lo que va del año

Sin embargo, y aun con máximas que tocaron los 35° en lo que va de enero, la demanda no rompió el récord histórico. Una marca de consumo que, hasta ahora, fue de 1231 MW y se registró el 13 de enero de 2022.

image

Recomendaciones frente al calor y el consumo de energía en Mendoza

"Este verano la generación y las redes continúan acompañando la demanda de los mendocinos. Pese al aumento estacional de consumo el servicio se ha mantenido estable y confiable", señalaron desde el EPRE.

Pese a que por momentos la inestabilidad se traduce en algunos chaparrones que nos dan respiro, el calor propio de la época no desaparece.

Por eso, desde el ente regulador del servicio de energía en Mendoza insistieron en algunos consejos tendientes a un "consumo eficiente y racional" en la provincia. Esto, con el foco puesto en el uso de aires acondicionados en distintos ambientes del hogar y el trabajo "que no implican resignar confort".

Algunas recomendaciones claves:

Aire Acondicionado