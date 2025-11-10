Pese al bajón de octubre, subieron casi 12% las ventas de autos usados en lo que va del 2025

El mercado del comercio de autos usados de la CCA muestra que Mendoza participa con 5,1% de la torta nacional. Aún así, la dinámica de crecimiento de ventas en la provincia fue inferior.

image

Los más elegidos y cómo se pagaron

Frente a esos números, en el sector se entusiasman con cerrar el 2025 más arriba.

“Faltando 2 meses para finalizar 2025, cerraremos el año superando las 1.750.000 unidades del año 2024”, dijo el secretario de la Cámara de Comercio Automotor, Alejandro Lamas.

Para Lamas, la incertidumbre por las elecciones legislativas quedó atrás. El directivo admitió que "despejadas las dudas por el rumbo económico que frenaron la comercialización, es de esperar que noviembre recupere el nivel de ventas de vehículos".

Aún en ese contexto, la mayoría de las operaciones se hicieron con entrega del vehículo usado y un pago en efectivo.

En octubre Volskwagen volvió a ser la marca más elegida, con Trend y Gol, de los que se vendieron más de 9.000 unidades en todo el país, seguidos más atrás por la Amarok, con algo más de 4 mil. Un 30% de todas las ventas.

El Chevrolet Corsa también se posicionó una vez más entre los usados preferidos de los argentinos, con 4.616 unidades.

image

Venta de autos usados: Mendoza vs resto del país

Si bien la incertidumbre por el resultado de las elecciones hizo postergar muchas decisiones que influyeron en las ventas de autos usados de octubre, al parecer su incidencia en Mendoza fue mayor.

Así lo refleja la estadística de la CCA, donde Mendoza aparece entre las provincias donde el crecimiento de ventas de enero a octubre estuvo por debajo del promedio nacional.

Las agencias de autos usados en distintos puntos de la geografía provincial sostuvieron un aumento de 9,39%, apenas por arriba de Santa Fe (9,09%), CABA (6,72%) y Tierra del Fuego (6,40%). Esto es, el lote de las de menos crecimiento de ventas.

En cambio, las provincias vecinas de Cuyo acumularon un resultado superior a la media en lo que va del 2025: San Juan con el 12,41% y San Luis con un 12,32% arriba del año anterior.

El ranking de provincias donde más creció la venta de autos usados lo lideró Formosa, con 34,77%, seguida por Neuquén (29,93%) y llamativamente Santiago del Estero (27,21%), seguidas por Catamarca (23,40%) y muy cerca Jujuy (23,07%).