Para Iannizzotto, de Coninagro, el discurso de Batakis "aclaró un poco" el panorama

El titular de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria también reclamó que se ponga fin a la interna del Frente de Todos y señaló como un problema lo que él interpretó como la característica "estatista" del partido gobernante.

El "gusto a poco" de Iannizzotto

Carlos Iannizzotto fue entrevistado en Radio Nihuil por Carina Scandura y Carlos Hernández. En el inicio de la nota advirtió: "Me parece que las nuevas medidas anunciadas por la ministra dejaron gusto a poco. Igual hay que decir tuvo sus aspectos positivos al hablar de ordenamiento fiscal, que es algo que estamos solicitando".

"También me pareció bien -agregó- modificar la ley de administración financiera lo que es interesante para ponerle coto u ordenamiento al despilfarro del gasto del Estado".

"Lo que persiste es una problemática cambiaria muy seria, de cepos y de controles. Y el plan económico acordado con el Fondo Monetario Internacional está vinculado con restricciones. Esto hay que analizarlo" "Lo que persiste es una problemática cambiaria muy seria, de cepos y de controles. Y el plan económico acordado con el Fondo Monetario Internacional está vinculado con restricciones. Esto hay que analizarlo"

Iannizzotto se refirió a un tema polémico como el de los subsidios y los planes sociales: "Hay que tener en cuenta la faz social, sí, pero también a los que van a pagar. Es decir: cómo alentamos a los que se levantan todas las mañanas a trabajar, que son los de las pymes, los cuentapropistas... Sobre eso no hay ningún plan económico".

El empresario volvió sobre los dichos de Batakis: "El país necesita orden en el aspecto fiscal y este discurso de la ministra comenzó por ahí. Ahora habrá que ver cómo se gestiona y si se logra".

Y sumó: "Por otra parte se necesita alentar la producción, sobre todo la industrial, para que haya más empleo. Lo peor que nos puede pasar es que a la inflación se le sume la recesión por las altas tasas ya confirmadas".

"Se sale de la inflación con orden fiscal, pero no con un parate de la economía. Si no, caemos en una situación muy dura, con desempleo y pobreza, lo que va a alentar más la inflación" "Se sale de la inflación con orden fiscal, pero no con un parate de la economía. Si no, caemos en una situación muy dura, con desempleo y pobreza, lo que va a alentar más la inflación"

La interna en el frente gobernante también fue abordada por el referente de Coninagro: "Es fundamental que cesen las hostilidades por las internas en la Nación y haya conducción".

Respecto de los cepos Iannizzotto reclamó una propuesta: "Yo expuse en Diputados de la Nación sobre nuestro proyecto para fomentar la producción, la exportación y la industrialización del agro, en una ley que tendrá enormes beneficios para Mendoza y Argentina. Es una propuesta virtuosa y en la medida en que se exporte, que haya una agregado de valor, el Estado tiene que hacer el esfuerzo y alentar al sector privado que es el que da empleo genuino".

Finalmente, refelxionó: "Reitero: el panorma era muy oscuro la semana pasada y ahora que habló Batakis tiende a aclararse. No es suficiente porque además hace falta un acuerdo en la conducción política. Si no, va a ser difícil que la situación mejore y mucho más si esa conducción está teñida con mucho ideario estatista. Las pymes tienen que tener esa oportunidad porque son las que dan empleo. Apostando a la producción y con el Estado que comience a ordenarse, ojalá controlemos la devastadora inflación".

