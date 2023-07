Nueva tasa de interés en el plazo fijo: cuánto gano por mes si deposito $ 800 mil

No obstante, para los ahorristas que no pueden comprar dólares, este porcentaje de la tasa de interés del plazo fijo no deja de ser una buena noticia, por lo que muchos siguen eligiendo esta herramienta económica para protegerse de la inflación y la devaluación.

En ese sentido, y teniendo en cuenta lo que cuesta ahorrar, la duda de aquellos que recién comienzan pasa por cuánto se ganaría con un plazo fijo de $ 800 mil.