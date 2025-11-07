Nación y Mendoza aumentaron la luz y la boleta tendrá una suba promedio del 6,5%

mano tocando llave de luz.jpg Los consumos de luz desde noviembre vendrán con un aumento promedio del 6,5% por las subas del precio nacional y provincial de la energía.

Según explicaron desde el EPRE, el VAD, que había bajado 6% en mayo y en el último trimestre se había mantenido sin ajustes, se actualiza este mes porque la variación de la inflación superó el umbral del 7% establecido por decreto en el procedimiento de subas provinciales.

El aumento de la luz rige de noviembre a enero

Tras la suba, el EPRE estableció los nuevos cuadros tarifarios a usuario final para el periodo noviembre 2025 – enero 2026, mediante la resolución 046/2025.

Sobre el impacto en la boleta de luz, desde el Gobierno explicaron que, en promedio, la variación estimada en la factura eléctrica es del 6,5% dependiendo del consumo y categoría tarifaria del usuario.

En particular, para los usuarios residenciales, que representan el 85% de los usuarios de Mendoza, la variación estimada en facturación final con impuestos es entre los $2.400 y $10.600 mensuales en promedio.

Subsidios de la luz según los usuarios

Lo que sigue vigente son las bonificaciones y topes para los usuarios residenciales categorizados en Nivel 2 (ingresos bajos) y Nivel 3 (ingresos medios):

Usuarios Nivel 2: consumo subsidiado hasta 700 kWh bimestrales (350 kWh mensuales). El consumo excedente se abona al precio del Nivel 1. Mantienen una bonificación del 65,63% en el mes de noviembre.

hasta 700 kWh bimestrales (350 kWh mensuales). El consumo excedente se abona al precio del Nivel 1. Mantienen una bonificación del 65,63% en el mes de noviembre. Usuarios Nivel 3: consumo subsidiado hasta 500 kWh bimestrales (250 kWh mensuales). El consumo excedente se abona al precio del Nivel 1. Mantienen una bonificación del 50,54% en el mes de noviembre.

También continúa abierto el Registro de Acceso a los Subsidios de Energía para los usuarios que quieran inscribirse y recibir bonificaciones en la tarifa de luz. El mismo está disponible en el sitio del EPRE y en el de trámites del gobierno nacional.