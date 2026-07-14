Nación dispuso beneficios del RIMI para pymes que inviertan en energía renovable

Qué bienes energéticos están incluidos en el listado oficial del RIMI

La reglamentación determinó de forma taxativa qué equipamientos pueden postularse para la obtención de las franquicias fiscales que otorga el RIMI. Entre los principales bienes alcanzados por el beneficio se destacan los generadores fotovoltaicos -sin contemplar las estructuras de soporte- y componentes específicos para el aprovechamiento de recursos hidráulicos.

La resolución detalla la inclusión de turbinas y ruedas hidráulicas con sus respectivos reguladores, abarcando potencias superiores a los 1.000 kW e inferiores o iguales a los 10.000 kW. Según el texto oficial, la Subsecretaría de Energía Eléctrica conservará las facultades para adecuar o ampliar el espectro de bienes incluidos si la demanda de reconversión productiva de las pymes lo requiere bajo el ala del RIMI.

Amortización acelerada y devolución de IVA mediante el RIMI

El incentivo económico estructurado bajo el RIMI representa un alivio directo en los costos financieros de la transición energética de los establecimientos pymes. Quienes califiquen para el programa podrán aplicar el método de amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias para los bienes muebles amortizables destinados a la optimización de los recursos.

A su vez, el marco normativo del RIMI contempla la devolución anticipada de los créditos fiscales originados por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en las compras correspondientes. Al no tener que esperar a la compensación tradicional mediante débitos fiscales futuros en sus declaraciones ordinarias, las firmas logran recuperar liquidez financiera con mayor celeridad al incorporar equipamiento de alta eficiencia energética.

Claves de la medida: los puntos más importantes