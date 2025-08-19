banco nacion plazo fijo

Plazo fijo: cuál es la tasa de interés que paga cada banco

Incentivados por la posibilidad de que el hecho que el precio del dólar haya pasado los $1.300 en las últimas semanas, pero también presionados por la necesidad de tener más pesos en el circuito financiero, los bancos decidieron subir la tasa de interés para el plazo fijo a 30 días o por un mayor lapso de tiempo.

En ese sentido, el relevamiento hecho por el Banco Central, indica que en la actualidad, estos son los bancos que mayor ganancia ofrecen para plazos fijos a 30 días.

Banco Provincia de Tierra del Fuego 46%

Banco VOII 46%

Banco BICA 45%

Banco Hipotecario 45,5%

Banco CMF 44%

Banco de la Nación Argentina 44%

Banco Mariva 44%

REBA Compañía Financiera 44%

Crédito Regional 44%

Banco de la Provincia de Córdoba (Bancor) 44%

Banco de Corrientes 44%

Banco de Galicia y Buenos Aires 43%

Banco Comafi 43%

Banco Meridian 43,5%

Banco Credicoop 42%

ICBC Argentina 42,85%

BIBank 42%

Banco BBVA Argentina 40%

plazo fijo, tasa de interes, bancos (3)

Cuánto puedo ganar con un plazo fijo de $2.000.000

En el caso de que una persona tenga $2.000.000 y quiera invertir en un plazo fijo, lo ideal es que revise en qué banco le conviene hacer el depósito. Si eligiera el Banco Nación, que paga un 44% anual para depósitos a 30 días, una vez que haya pasado ese tiempo, habrá obtenido un total de $72.328,77.