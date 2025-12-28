Mendoza se sumó a la Red Iberoamericana de Destinos Turísticos Inteligentes que integran México, Colombia y Brasil

La incorporación de Mendoza a la Red se realizó durante la última reunión plenaria realizada en vísperas de Navidad. Y así, se suma a otros destinos como Tequila (México), y Bogotá y Medellín, en Colombia, además de Brasil.

Que implica el ingreso de Mendoza a la Red Iberoamericana

La adhesión de Mendoza se enmarca en la implementación del Plan de Gestión Turística de Mendoza 2024-2027, que adopta el modelo DTI como eje transversal para la planificación y gestión del turismo a nivel provincial.

Va en sintonía con el objetivo del Emetur de profundizar varios ejes de gestión: sostenibilidad, innovación, la accesibilidad, la mejora continua de la experiencia turística y el fortalecimiento de la gobernanza.

Según explicaron desde el Ente, que Mendoza se sume a la Red Iberoamericana "permitirá compartir avances y aprendizajes vinculados a la implementación del modelo DTI (Destino Turístico Inteligente) en el ámbito provincial".

Qué es la Red de Destinos Turísticos Inteligentes

La Red Iberoamericana de Destinos Turísticos Inteligentes nació de un acuerdo entre Tequila en México, Medellín y Bogotá de Colombia, Argentina y Brasil. El compromiso fue generar "alianzas constructivas" para promover esos destinos.

"La construcción de la Red es una oportunidad para generar un desarrollo turístico responsable, accesible, tecnológico, innovador, articulado y competitivo para la región" señalaron desde la organización.

Asimismo, destacaron a la Red como "un ecosistema de conocimiento e intercambio de buenas prácticas". Además de ser una "herramienta de gobernanza participativa y transversal para la gestión de sus territorios".