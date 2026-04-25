Mendoza lanzó un observatorio para saber si conviene alquilar o comprar propiedades

Uno de los principales diferenciales de la herramienta es su enfoque práctico: permitirá que cualquier persona pueda conocer, con un solo click, la factibilidad de alquilar o comprar una propiedad, aportando mayor previsibilidad y seguridad jurídica a las operaciones.

Una plataforma para tomar decisiones en el mercado inmobiliario

La presidenta del Colegio Notarial, Valeria Álvarez, destacó que se trata de una demanda histórica: “Las estadísticas en materia de compraventa, hipotecas y precios son fundamentales para el trabajo diario de muchos profesionales. Ahora vamos a integrar toda esa información en una sola plataforma”.

Además, explicó que el organismo también aportará datos sobre inmuebles sin títulos, lo que permitirá evaluar la conveniencia de una operación y brindar mayor seguridad a los usuarios.

Los objetivos del obervatorio

El observatorio tendrá múltiples objetivos: facilitar la toma de decisiones en políticas públicas vinculadas a vivienda y ordenamiento territorial, brindar herramientas técnicas a profesionales, promover la transparencia en el mercado y fomentar la investigación académica.

La Universidad Champagnat actuará como organismo de validación, garantizando la calidad metodológica de los datos, que se integrarán con plataformas tecnológicas como Mendoza Inteligencia Territorial.

Con esta iniciativa, la provincia avanza en la construcción de un sistema de información moderno, que permitirá monitorear la evolución de precios, la expansión urbana y el comportamiento del crédito hipotecario, consolidando así un mercado más transparente, seguro y accesible para todos los mendocinos.