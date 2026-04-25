Mendoza lanzó un observatorio para saber si conviene alquilar o comprar propiedades

Mendoza dio un paso estratégico hacia la transparencia y modernización del mercado inmobiliario con la puesta en marcha del Observatorio Estadístico del Mercado Inmobiliario e Hipotecario, una herramienta que permitirá a los ciudadanos acceder de forma simple y rápida a información clave para tomar decisiones.
La iniciativa surge a partir de un convenio impulsado por el Colegio Notarial de Mendoza junto a la Dirección de Registros Públicos y Archivo Judicial de Mendoza, el Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Mendoza, el Colegio de Agrimensores de Mendoza, la Universidad Champagnat y la Dirección de Planificación Territorial del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial.
El nuevo observatorio funcionará como un espacio permanente de producción y análisis de datos, con estadísticas verificables y actualizadas sobre compraventa de inmuebles, hipotecas, precios y dinámica del mercado. Toda esta información estará disponible de forma pública a través del portal oficial de Mendoza Territorial, facilitando el acceso tanto a ciudadanos como a profesionales del sector.
Uno de los principales diferenciales de la herramienta es su enfoque práctico: permitirá que cualquier persona pueda conocer, con un solo click, la factibilidad de alquilar o comprar una propiedad, aportando mayor previsibilidad y seguridad jurídica a las operaciones.
Una plataforma para tomar decisiones en el mercado inmobiliario
La presidenta del Colegio Notarial, Valeria Álvarez, destacó que se trata de una demanda histórica: “Las estadísticas en materia de compraventa, hipotecas y precios son fundamentales para el trabajo diario de muchos profesionales. Ahora vamos a integrar toda esa información en una sola plataforma”.
Además, explicó que el organismo también aportará datos sobre inmuebles sin títulos, lo que permitirá evaluar la conveniencia de una operación y brindar mayor seguridad a los usuarios.
Los objetivos del obervatorio
El observatorio tendrá múltiples objetivos: facilitar la toma de decisiones en políticas públicas vinculadas a vivienda y ordenamiento territorial, brindar herramientas técnicas a profesionales, promover la transparencia en el mercado y fomentar la investigación académica.
La Universidad Champagnat actuará como organismo de validación, garantizando la calidad metodológica de los datos, que se integrarán con plataformas tecnológicas como Mendoza Inteligencia Territorial.
Con esta iniciativa, la provincia avanza en la construcción de un sistema de información moderno, que permitirá monitorear la evolución de precios, la expansión urbana y el comportamiento del crédito hipotecario, consolidando así un mercado más transparente, seguro y accesible para todos los mendocinos.